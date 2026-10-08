Este es el precio del dólar HOY jueves 8 de octubre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar mientras tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras los inversionistas se preparaban para conocer más tarde en el día la minuta de la más reciente reunión de Banco de México.

De esta forma, este jueves 8 de octubre la moneda nacional se cotiza en 18.01 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 7 de octubre en 17.9837 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.9780 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.9670 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 8 de octubre:

Afirme : 17.00 a la compra – 18.60 a la venta

Banco Azteca : 17.10 a la compra – 18.49 a la venta

Banco de México , FIX del miércoles: 17.978

Bank of America : 17.0648 a la compra – 19.0476 a la venta

Banorte : 16.70 a la compra – 18.35 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.02 a la compra – N/A a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 8 de octubre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.97 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT