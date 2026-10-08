Prevén que el turismo crezca 2.5% en 2026

En La Valeta, Malta.

El turismo mundial mantendrá su crecimiento en 2026 pese a las tensiones geopolíticas y económicas que enfrenta la industria; sin embargo, su expansión será menor a la prevista hace cinco meses, luego de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) redujo de 3.2 a 2.5 por ciento su expectativa de crecimiento del sector para este año.

Durante la apertura de la 26 Cumbre Mundial del organismo, Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, destacó la resiliencia de la industria turística frente a los conflictos internacionales, aunque reconoció que persisten desafíos relacionados con el precio del combustible de aviación, la conectividad y la disponibilidad de trabajadores.

“Nos enfrentamos a múltiples desafíos, pero estamos acostumbrados a ellos; no sólo a los de índole geopolítico o a las crisis, sino también a cuestiones como el precio del combustible de aviación”, señaló en conferencia de prensa.

El dato: Los visitantes internacionales gastaron 835 mil millones de dólares en Europa durante 2025, de acuerdo con datos del organismo internacional de turismo.

La nueva estimación contrasta con la que se presentó el 12 de mayo, cuando el organismo anticipó un avance mundial de la industria turística de 3.2 por ciento.

Aunque el WTTC no atribuyó el ajuste a un factor específico, advirtió que la actividad opera en un entorno de incertidumbre económica y geopolítica.

Pese a lo anterior, Europa mantiene mejores perspectivas que el promedio mundial, con un crecimiento estimado de 3.1 por ciento para 2026, superior al 2.6 por ciento registrado el año pasado; no obstante, su expectativa también disminuyó respecto al 3.6 por ciento previsto en mayo.

La directiva refirió que el ajuste alcanza al gasto de los visitantes internacionales en el continente, cuya expansión esperada pasó de 7.1 a 5.8 por ciento, mientras que el gasto relacionado con viajes de negocios aumentará 4.2 por ciento.

Guevara advirtió que la situación en Medio Oriente ha reducido la disponibilidad de asientos y la conectividad aérea, uno de los obstáculos que enfrenta el sector para mantener su expansión.

“Estas ocho prioridades nos permiten gestionar dichos desafíos y desbloquear el crecimiento”, afirmó al referirse a la agenda del WTTC, que incluye facilitar los desplazamientos internacionales, incorporar Inteligencia Artificial, fortalecer la conectividad y desarrollar talento.

Desde la perspectiva empresarial, Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC, destacó que el organismo representa actualmente a 210 empresas, tras registrar un crecimiento de 30 por ciento desde el año pasado, lo que amplía su capacidad de interlocución con los gobiernos.

“Estamos trayendo muchas inversiones”, sostuvo, y señaló que la colaboración entre empresas y autoridades será fundamental para orientar el desarrollo de la industria. Por su parte, Jo Etienne Abela, ministro de Turismo de Malta, reconoció la importancia de equilibrar la expansión de la actividad con sus efectos sobre la población, particularmente, en destinos pequeños donde el turismo representa una parte significativa de la economía.

El funcionario subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible que permita generar inversiones y empleos sin perder de vista el bienestar de las comunidades receptoras.

El peso económico del sector explica la relevancia de estas propuestas. Durante 2025, los viajes y el turismo aportaron 11.6 billones de dólares a la economía mundial, equivalentes a 9.8 por ciento del Producto Interno Bruto global, y sostuvieron 366 millones de empleos.

La Cumbre reúne a más de 200 líderes empresariales, gubernamentales y alrededor de mil delegados para discutir las condiciones que permitan crecer, atraer capital y mejorar la competitividad de los destinos.