Inversión fija aumenta por compras de maquinaria

En julio, la formación bruta de capital fijo creció 1.4 por ciento a tasa mensual y sumó dos meses seguidos con incrementos, el avance fue impulsado por un aumento en la compra de maquinaria y equipo tanto nacional como importado; no obstante, la construcción se contrajo debido a una caída en la no residencial; analistas destacaron que el avance es una buena señal, pero aún no se puede equiparar con las cifras de años anteriores ni se puede hablar de una aceleración de la economía.

“En la inversión fija bruta vimos un crecimiento de 1.4 por ciento en cifras desestacionalizadas, una mejoría en la adquisición de activos productivos, quiere decir que algunas empresas están comprando maquinaria, equipo; construcción en el margen presenta debilidad; entonces el crecimiento y la inversión es una señal favorable, pero te diría que su alcance todavía es insuficiente para hablar de una aceleración generalizada de la actividad”, indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), en la comparación mensual, la compra de maquinaria y equipo creció 4.5 por ciento debido a que la compra de bienes nacionales aumentó 1.1 por ciento y los importados 6.0 por ciento.

El Dato: Tras 19 caídas, el crecimiento de la IFB de julio a tasa anual se recuperó, de acuerdo con datos del Inegi.

El avance en la adquisición de los bienes nacionales fue porque la compra en equipo de transporte creció 0.3 por ciento y la de maquinaria, equipo y otros bienes, 2.1 por ciento. Por su parte, el gasto para productos importados tuvo impulso en la compra de maquinaria, equipo y otros bienes, a pesar de que en equipo de transporte cayó 5.2 por ciento.

A su vez, en comparación con junio, la construcción cayó 1.5 por ciento, pese a que un mes antes creció 3.3 por ciento; al interior la residencial creció sólo 0.7 por ciento y la no residencial se contrajo 3.9 por ciento. Gerónimo Ugarte destacó que, en términos generales, el impulso mensual fue por la compra de maquinaria y equipo importado, “esto nos dice aquí en análisis económico en Valmex que se están haciendo compras específicas de activos productivos, pero que hay una diferencia muy importante entre segmentos”, es decir, al comparar el desempeño en la adquisición de maquinaria y equipo con el sector de la construcción.

“La construcción cae 1.5 por ciento mensual porque tenemos ahí un avance de 0.7 por ciento en la parte residencial, pero una caída de 3.9 por ciento en la no residencial, y esta debilidad es muy importante porque la construcción no residencial incluye infraestructura e instalaciones vinculadas con actividad productiva. Entonces, para tener una expansión más robusta tendríamos que tener compras de maquinaria que se acompañaran también de mayor ejecución de proyectos y de otro tipo de inversión complementaria”, acotó.

CIFRAS ORIGINALES. En el séptimo mes, la formación bruta de capital fijo creció 6.6 por ciento a tasa anual, con cifras originales, fue impulsada por el sector público y privado tanto en la construcción como en la adquisición de maquinaria y equipo, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inversión creció porque el sector privado incrementó su gasto 6.7 por ciento y el sector público en 6.2 por ciento, aunque el analista dijo que tuvo una base de comparación baja.