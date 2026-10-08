G20 firma pacto contra sobrecapacidad industrial

El Gobierno de México y 15 economías más firmaron una declaración impulsada por la administración Trump en la que se exhorta a tomar medidas para eliminar el exceso estructural de capacidad industrial en sectores como el automotriz, de baterías, productos químicos, semiconductores y paneles solares; así como eliminar políticas no mercantiles que fomentan la sobreproducción, indicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. (USTR, por sus siglas en inglés).

“Si no se controlan, estos problemas seguirán perjudicando a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. La Administración Trump continuará colaborando con nuestros socios comerciales para defender a nuestras industrias, trabajadores y economía nacionales de las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, agregó Jamieson Greer, titular de la USTR.

Además del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, los ministros de comercio de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, República de Corea, Turquía y la Unión Europea, firmaron el documento.

La declaración exhortó a los países firmantes a finalizar las políticas y prácticas no mercantiles que afectan a los mercados y que “perpetúan” el exceso estructural de capacidad y producción.

Estas economías se unieron a Estados Unidos como resultado de los debates durante la Reunión Ministerial de Comercio del G20 en Wisconsin, y concluyeron firmar la Declaración Conjunta.

Se expresó la determinación colectiva de trabajar en nuevas plataformas sectoriales específicas y adoptar nuevas medidas efectivas que aborden el exceso estructural de capacidad y producción en sectores clave, indicó la dependencia estadounidense.