La empresa tecnológica Nvidia restituyó con efecto inmediato a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), casi dos semanas después de que presentó su renuncia tras verse envuelto en polémicas por relaciones extramaritales y un vínculo afectivo con una supuesta espía.

Así lo informó Nvidia a través de un comunicado, en donde destacó que el Consejo de Administración votó por unanimidad la restitución de Huang al cargo más alto de la empresa, al considerarlo “la persona idónea para liderar” la empresa.

De la misma forma, el Consejo destacó que sostuvo un intercambio con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para discutir el posible regreso de Huang a la dirección de Nvidia, después de lo cual se determinó que este movimiento no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

“Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al liderazgo de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”, se lee en el comunicado.

🚨Jensen Huang regresa a la dirección de NVIDIA



La tecnológica anunció que su Consejo de Administración aprobó por unanimidad restituir a Huang como presidente y director ejecutivo, con efecto inmediato.



La decisión ocurre mientras continúa una investigación interna relacionada… pic.twitter.com/shX26ClM5I — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

“Es un honor para mí regresar”, dice Huang, pero seguirá colaborando con investigación

En otro punto, el comunicado recupera una cita de Jensen Huang, quien dijo que es “un honor” regresar a la empresa, y aseguró que asume la responsabilidad con “la mayor humildad y un compromiso renovado”.

“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, dijo el ahora nuevamente CEO.

Huang agradeció a la Junta Directiva por su confianza, así como a la directora interina, Colette Kress, por su dirección durante el tiempo que estuvo fuera de la empresa.

“También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo. Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. ¡Estoy deseando volver al trabajo!”, abundó Huang.

Por otro lado, el comunicado de Nvidia remarca que Jensen Huang seguirá colaborando con la investigación que se inició por su presunto involucramiento con una espía.

“La Junta Directiva reiteró que la investigación del comité concluirá. El Sr. Huang apoya plenamente la investigación y se compromete a cooperar con ella”, se lee en el comunicado.

am