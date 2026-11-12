Jensen Huang renuncia como presidente y director ejecutivo de NVIDIA tras escandalo

Jensen Huang presentó su renuncia con efecto inmediado como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de Nvidia luego de los recientes escándalos sobre su infidelidad con Alice Huang.

Esta decisión deja al sector de la inteligencia artificial sin su mayor defensor y ensombrece el futuro del fabricante de chips que él mismo convirtió en una potencia de la IA.

La empresa informó que será la directora financiera, Colette Kress quien asumirá como CEO interina mientras Nvidia busca un sucesor permanente. Además, el exdirector ejecutivo y miembro del directorio de Synopsys, Harvey Jones, será primer presidente del consejo de administración.

Jensen Huang, es cofundador de Nvidia y cuarto mayor inversionista de la empresa con una participación de alrededor del 3,61%, sin embargo se informó que también abandonará el directorio.

Jensen Huang continúa en medio del escándalo por la relación extramarital que mantuvo ı Foto: Reuters

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, lo que lastraba al mercado en general.

La presión sobre Huang se había intensificado en los últimos días luego de que saliera a la luz que el hombre de 63 años, casado, mantenía una relación extramatrimonial con una empresaria china de quien las autoridades estadounidenses sospechan que espía para Pekín.

La junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles para estudiar su destitución debido al primer escándalo y la información reciente sobre una posible relación extramatrimonial con una ejecutiva de Nvidia que era su subordinada.

En su primer comunicado desde que estalló el escándalo, Megaspeed International, la empresa de centros de datos con sede en Singapur que está en el centro del escándalo, señaló que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones.

“Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el comunicado, firmado por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Nvidia por su parte ha dicho que no tenía “ninguna razón para creer” que se hubieran puesto en riesgo la seguridad nacional o secretos de la empresa, pero que su investigación examinaría toda la información disponible.

Jensen Huang renunció a su cargo en NVIDIA ı Foto: Reuters

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LMCT