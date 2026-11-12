Consejo de Nvidia evalúa salida de director

La junta directiva de la empresa Nvidia se reunió este miércoles para decidir si destituye al director ejecutivo Jensen Huang, según señaló a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, mientras el principal proveedor mundial de procesadores de IA lidia con informes de dos relaciones extramatrimoniales que involucran a su líder de larga trayectoria.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reunión de la junta directiva.

La posible salida de Huang dejaría un vacío de liderazgo en el fabricante de chips, valorado en aproximadamente cuatro billones de dólares, que él mismo cofundó y construyó durante más de tres décadas hasta convertirlo en el principal proveedor de chips de IA en el centro del auge mundial de la Inteligencia Artificial y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

El directivo no tiene un sucesor claro y posee alrededor del 3.6 por ciento de las acciones de Nvidia. Además, tiene decenas de personas a su cargo directo, lo que subraya el estricto control que ejercesobre la empresa.

El Tip: Entre el 8 y el 11 de noviembre, la conversación sobre la crisis en Nvidia acumuló 207 millones de impresiones.

“La destitución inmediata de Huang podría suponer un reto para Nvidia, ya que no cuenta con un plan de sucesión... Si el Sr. Huang infringió la ley o violó las políticas de la empresa, es probable que la junta directiva actúe en cuanto tenga pruebas”, declaró Gil Luria, jefe de investigación tecnológica de DA Davidson.

Las acciones de la compañía cayeron cerca de un 8.0 por ciento en las operaciones posteriores al cierre, luego de que el Wall Street Journal informara que Nvidia se preparaba para destituir a Huang. Incluyendo la venta masiva del miércoles después del cierre, Nvidia ha perdido alrededor de 600 mil millones de dólares en valor bursátil esta semana desde que la junta anunció su investigación sobre su relación con una empresaria china.

Horas antes, el New York Times informó de que Huang también había tenido una aventura extramatrimonial con una ejecutiva de la empresa que trabajaba bajo sus órdenes.

Según el New York Times, que cita a cinco personas que trabajaban en la empresa, la relación era con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.