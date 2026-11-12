Peso cierra en $18.60 y la BMV anota otro máximo

El peso mexicano se estabilizó el miércoles en torno a 18.60 unidades, en medio de un avance global del dólar, mientras los inversionistas continúan digiriendo datos de inflación en Estados Unidos mayores a lo esperado y comentarios restrictivos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed); además, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo histórico.

La moneda cotizaba en 18.6015 por dólar en la recta final de los negocios, prácticamente sin cambios frente a su precio de referencia del martes, a medida que los mercados mantienen elevadas sus apuestas por un alza de las tasas de interés de la Fed en diciembre.

18.69 Pesos por dólar fue el máximo alcanzado por el tipo de cambio

La sesión también estuvo marcada por un repunte de los precios del petróleo, ante tensiones en torno al programa nuclear iraní que elevaban la percepción de riesgos para el suministro. A nivel local, cifras divulgadas durante la mañana mostraron que la actividad industrial cayó en septiembre más de lo previsto, registrando su peor desempeño desde octubre de 2024, afectada principalmente por retrocesos en los sectores de construcción y manufacturas.

En contraste, la bolsa mexicana subió por séptima sesión consecutiva y alcanzó durante el día un nuevo máximo histórico de 72 mil 937.30 puntos, antes de ceder gran parte de las ganancias. El índice líder S&P/BMV IPC cerró en 71 mil 983.80 unidades, su récord más alto de cierre, con un avance del 0.13 por ciento.

Los títulos de Regional encabezaron las alzas, con 2.18 por ciento más a 163.02 pesos, seguidos por los papeles de Grupo Carso, que sumaron 2.15 por ciento a 170.50 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años MX10YT=RR subió cinco puntos base a 9.20 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR ascendió cuatro, a 9.74 por ciento.