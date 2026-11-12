Hila producción de pesados 3.er mes de alzas; envío crece más de 100%

En octubre, la producción y exportación de vehículos pesados acumularon tres meses consecutivos con crecimientos superiores a 100 por ciento; además, en el acumulado de los primeros 10 meses del año también registraron incrementos respecto de las cifras del año pasado; analistas consideraron que el dinamismo que se observó es por el aumento de la demanda externa y por una baja tasa de comparación.

“La producción y exportación de vehículos pesados aceleraron en octubre. Impulsadas por la demanda externa, mostraron un avance de 129.6 por ciento y 158.9 por ciento anual”, señaló el Área de Estudios Económicos Banamex.

En el décimo mes del año, la producción de unidades pesadas se ubicó en 16 mil 375 automotores, lo que significó un incremento de 129.63 por ciento, luego de que, en el mismo mes de 2025, la industria automotriz mexicana sólo fabricó siete mil 131 vehículos, indicó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, el incremento en la producción de este tipo de unidades obedeció a una “baja base de comparación”, ya que, en octubre de 2025, la fabricación en el país tuvo un retroceso de 58.7 por ciento, “de hecho, comparando con octubre de 2024, la producción registra una caída de 5.36 por ciento”.

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Las marcas que registraron un incremento anual en la fabricación, durante el mes de referencia, fueron Freightliner con un alza de 160.3 por ciento, ya que hace un año sólo produjo cuatro mil 17 automotores y, durante octubre, la cifra se situó en 10 mil 457 automotores; International con un crecimiento de 189.6 por ciento al pasar de mil 453 a cuatro mil 208 unidades.

Con las cifras anteriores, la producción de vehículos pesados en el acumulado del año creció 17.83 por ciento y alcanzó las 133 mil 496 unidades, un alza de 20 mil 197 unidades.

“La producción creció 17.83 por ciento anual, luego de que en el mismo periodo del año pasado se registrara una caída de 36.84 por ciento. En unidades, excluyendo 2025, la producción en el acumulado es la menor para un periodo igual desde 2020”, indicó Siller Pagaza.

Asimismo, las marcas que tuvieron un dinamismo positivo en los primeros 10 meses del año, Freightliner pasó de 64 mil 881 a 83 mil 125 unidades, lo que significó un aumento de 28.1 por ciento; International, de 30 mil 116 a 35 mil 624 automotores o 18.3 por ciento; mientras que Kenworth sufrió una contracción de 25.4 por ciento, ya que en 2025 produjo 12 mil 695 y en este año fueron sólo 9 mil 473 vehículos pesados.

Además, del total de unidades producidas entre enero y octubre de 2026, los vehículos de carga representaron 97.8 por ciento, y los autobuses de pasajeros fueron 2.2 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otra parte, en el décimo mes del año, la venta de vehículos pesados en el mercado externo creció 158.92 por ciento, debido a que en octubre de 2025 se colocaron sólo cinco mil 221 unidades, y este año fueron 13 mil 518 automotores.

Siller Pagaza destacó que, también, el incremento fue por una baja tasa de comparación; sin embargo, del total de las ventas hacia Estados Unidos se destinó el 96.89 por ciento; Colombia, 2.05 por ciento y a Canadá, 0.03 por ciento.

La analista destacó que la participación de Estados Unidos subió respecto al dato de octubre de 2025 cuando se ubicó en 91.73 por ciento del total de unidades, “este incremento en la proporción enviada hacia Estados Unidos se explica principalmente por la disminución de exportaciones hacia Canadá, que históricamente ha sido el segundo destino más importante”.

Freightliner aumentó sus exportaciones 164.1 por ciento ya que pasó de tres mil 623 a nueve mil 568 unidades; International, 205.2 por ciento porque en octubre de 2025 sólo vendió mil 174 automotores y en el mes de referencia de este año fueron tres mil 583 pesados.

Con lo anterior, en el acumulado del año se exportaron 111 mil 912 unidades, un alza de 20.3 por ciento, dado que en 2025 fueron 93 mil 037 automotores, de igual manera, Estados Unidos fue el principal destino de las ventas con 93 por ciento del total; seguido de Canadá con 4.0 por ciento; Colombia, 1.9 por ciento y el resto de países, 1.1 por ciento.

“El sector profundizó su orientación hacia el mercado externo… El avance estuvo concentrado en vehículos de carga, que representaron 97.8 por ciento de la producción, y en los envíos a Estados Unidos, destino de 93 por ciento de las exportaciones”, indicó Banamex.

No obstante, destacó que, pese a que la producción y la exportación de vehículos pesados crecieron, la demanda interna mostró una “recuperación más moderada”, en específico en las ventas al menudeo, ya que sólo registró un alza de 5.1 por ciento anual en octubre, mientras que en el acumulado del año tuvo una contracción de 15.37 por ciento.