México trabaja para evitar la triangulación de acero chino

México está trabajando para impedir que el acero procedente de China y otros países se desvíe a través de México para llegar a Estados Unidos al amparo del acuerdo comercial que sostienen con Canadá (T-MEC), dijo Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), en momentos en que el país presiona a Washington para que le exima de los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles.

El funcionario federal explicó a periodistas que el Gobierno había reforzado las medidas de trazabilidad y estaba garantizando que los productos no llegaran a Estados Unidos aprovechándose de las preferencias comerciales de México.

El acero se ha convertido en un tema políticamente delicado para el comercio entre Estados Unidos y México, ya que Washington está decidido a impedir que los productos y materias primas chinos entren en el mercado estadounidense a través de terceros países.

“Queremos garantizar y estamos garantizando que no haya triangulación ni de acero ni de otros productos que lleguen a los Estados Unidos aprovechándose de nuestro tratado comercial”, afirmó el funcionario federal.

El Dato: Las importaciones mexicanas de acero procedente de países con los que México no tiene un TLC cayeron cerca de 30% en los primeros nueve meses del año.

Rosendo Gutiérrez señaló que México había eliminado unas mil 100 acerías de su registro autorizado, muchas de ellas en Asia, tras comprobar que en realidad no existían. Esta medida contribuyó a reducir las importaciones de acero procedentes de Vietnam en 80 por ciento en los últimos meses.

Añadió que México había reducido las importaciones de acero y aluminio procedentes de terceros países, entre ellos China, Corea del Sur y la India, en aproximadamente 30 por ciento, lo que equivale a unos 13 mil millones de pesos (698 millones de dólares) en importaciones.

La prioridad de México, según Gutiérrez, es reducir el impacto de los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos sobre los automóviles, el acero y aluminio, en lugar de centrarse en una revisión más amplia del acuerdo comercial entre las tres naciones de Norteamérica.

Añadió que alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya entran libres de aranceles.

Comentó que los funcionarios estadounidenses han acogido favorablemente las propuestas del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y que México espera recibir noticias positivas en las próximas semanas, antes de que termine el año.

Los analistas sostienen que México no es un centro de “transbordo” de acero, en el que las mercancías se desvían a través de otro país antes de llegar a su destino final, normalmente para eludir los aranceles.

No obstante, un informe publicado el mes pasado por el centro de análisis con sede en Washington Center for Strategic and International Studies señalaba que determinadas mercancías pueden someterse a un procesamiento significativo en México antes de ser exportadas a Estados Unidos en lugar de limitarse a pasar por el país.