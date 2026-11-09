¿Quién es Alice Huang, la mujer vinculada con Jensen Huang, CEO de Nvidia, y acusada de espionaje?

Luego de que se diera a conocer la confirmación de la infidelidad de Jensen Huang, se ha comenzado a especular que con quien posiblemente mantenía la relación extramarital es Alice Huang.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang está siendo investigado debido a que se cree que es objeto de una operación de inteligencia extranjera; sin embargo, la empresa aseguró que no existían motivos “para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”.

Se presume que la persona con quien Jensen le fue infiel a su esposa Lori podría ser Alice Huang, esto debido a que la manager ha sido captada junto al director ejecutivo en múltiples ocasiones.

Jensen Huang and Alice Huang. Wish they can marry. pic.twitter.com/vL2bl9KcRK — Fuxi ☯️ (@shbjaztx) November 9, 2026

En redes sociales circulan numerosas fotografías y videos del empresario junto a la ejecutiva china, y se asegura que este romance era de conocimiento público desde principios de junio.

Pese a las especulaciones, hasta el momento no se ha confirmado o desmentido el posible vínculo amoroso entre ambos, y tampoco se conoce una fecha estimada de cuando inició el amorío, o si es que este ya terminó de manera oficial, pero se sabe que ambos se conocieron en junio del 2024 durante la feria Computex Taipei.

Alice Huang y Jensen Huang ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang Lee se desempeñó como una alta ejecutiva de Megaspeed, empresa que se encuentra bajo investigación del gobierno de Singapur por presuntamente evadir sanciones de Estados Unidos por exportación de chips de Nvidia.

Alice Huang, quien actualmente tiene 49 años de edad, ha sido señalada por presuntamente ser una espía china, pues se presume que esta ha filtrado información que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

Alice Huang y Jensen Huang ı Foto: Redes Sociales

Los servicios de inteligencia estadounidense señalaron a Alice como una espía de Pekín, pues esta presuntamente es responsable de introducir de manera ilegal chips de Inteligencia Artificial a Estados Unidos.

Pese a esto, tanto Megaspeed como China han desestimado las acusaciones de espionaje, y han asegurado que no existen pruebas por lo que calificaron los señalamientos como simples especulaciones.

Además de ser una ejecutiva, Huang Lee cuenta con experiencia como periodista televisiva, trabajo que dejó atrás para dedicarse a iniciar una carrera financiera como inversionista.

‼️HUGE: Watch the woman in pink VERY CLOSELY!



US intelligence has just revealed she is a Chinese spy who successfully HONEYPOTTED the CEO of Nvidia.



He just admitted to the affair!



Every. Single Time with these tech guys!



-Her name is Alice Huang (Huang Le): Chinese… pic.twitter.com/UXDyqxD6w2 — Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) November 9, 2026

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