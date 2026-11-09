Representante republicano presenta resolución para destituir a Pete Hegseth, secretario de Defensa de EU

El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, presentó este lunes una resolución ante la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de destitución contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por la guerra contra Irán y operaciones militares en otros países.

La iniciativa contempla ocho cargos contra el funcionario y la Cámara de Representantes podría someterla a votación, a más tardar, el próximo miércoles 11 de noviembre.

Massie presentó la resolución durante la sesión de este 9 de noviembre y detalló los “delitos graves y faltas” ante el Pleno, entre ellos la decisión de iniciar una guerra contra Irán sin la autorización del Congreso.

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Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, el 5 de mayo de 2025. ı Foto: Reuters

También se refirió a las “ejecuciones extrajudiciales” por ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, que han dejado 243 personas muertas.

Massie también presentó un cargo por la incursión militar del pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela, que terminó con la captura y “secuestro” del entonces presidente, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores, sin autorización del Congreso de Estados Unidos.

“Con esta conducta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución y para el bienestar del personal militar de los Estados Unidos si se le permite permanecer en el cargo. Ha actuado de una manera incompatible con sus funciones y con el estado de derecho”, declaró el legislador.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Massie aclaró que su propuesta para destituir a Hegseth responde a presuntas violaciones a la Constitución y “no porque sea malo en su trabajo”.

“De hecho, fue muy eficaz a la hora de matar a estudiantes en Irán. Fue muy eficaz llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo, al referirse al ataque estadounidense contra la ciudad de Minab que alcanzó a la escuela Shajareh Tayyebeh y dejó 168 estudiantes muertas.

El representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, en rueda de prensa el 9 de noviembre de 2026. ı Foto: Reuters

El congresista reconoció que el Partido Republicano podría intentar bloquear la iniciativa mediante una moción para archivarla o enviarla a una comisión, lo que impediría una votación directa sobre el fondo de las acusaciones.

Por ello, pidió a sus compañeros legisladores debatir los ocho cargos y pronunciarse sobre ellos. También reconoció que ningún otro representante republicano se ha comprometido públicamente a respaldar su propuesta .

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cehr