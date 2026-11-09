México da asilo diplomático a Nadia Shirley Beller, expareja de Fernando Cerimedo

El Gobierno de México concedió asilo diplomático a Nadia Shirley Beller Delgadillo, abogada y activista boliviana que sobrevivió a un atentado armado en agosto pasado, por el cual las autoridades de Bolivia mantienen bajo prisión preventiva a su expareja, el estratega político argentino Fernando Cerimedo, acusado de tentativa de feminicidio.

La Embajada mexicana en La Paz comunicó su decisión el 4 de noviembre, mediante una nota diplomática dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en la cual invocó la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y solicitó un salvoconducto que permita a la mujer abandonar el territorio de ese país.

En el documento, la representación mexicana confirmó que “el Gobierno de México decidió conceder asilo político en favor de la citada ciudadana boliviana” y pidió la intervención de las autoridades correspondientes para autorizar su salida, conforme al artículo XII del instrumento internacional.

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Por su parte, la Cancillería boliviana reconoció la recepción de la solicitud en un comunicado del 8 de noviembre, aunque aclaró que hasta ese momento no había emitido una respuesta formal sobre el permiso necesario para concretar el traslado.

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🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: México da Asilo a Nadia Beller, después de que su Expareja Cerimedo, jefe de la campaña del Come Burros @JMilei, la intentó matar



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó que el Gobierno de México concedió ASILO Diplomático a… pic.twitter.com/7IzReg25fb — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 9, 2026

El pronunciamiento también desmintió versiones sobre un supuesto acuerdo entre los cancilleres de México, Roberto Velasco, y Bolivia, Héctor Huanca, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid. “En dicho encuentro no se asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto solicitado, ni se acordó su entrega al retorno del Canciller boliviano al país”, precisó la dependencia.

Sin embargo, este lunes, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anticipó que la administración del presidente Rodrigo Paz autorizará la salida de Beller, aunque mantendrá las investigaciones relacionadas con el caso.

Beller es abogada, analista política y activista, además de excandidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS). El 17 de agosto sufrió un atentado en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra, donde dos hombres le dispararon. Por estos hechos, las autoridades bolivianas iniciaron una investigación contra Cerimedo.

El argentino participó en la campaña presidencial de Javier Milei y mantuvo vínculos con el entorno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Además fundó el portal La Derecha Diario y encabeza la empresa Numen Publicidad. Su relación con el gobierno de Rodrigo Paz cobró relevancia después de que funcionarios bolivianos reconocieron sus labores de asesoría y surgieron denuncias sobre su presunta influencia en decisiones gubernamentales.

A raíz de las investigaciones posteriores al atentado, Cerimedo también enfrenta señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y violencia familiar, entre otros procedimientos.

En cuanto a Beller, la Fiscalía boliviana le reconoció la condición de testigo protegida dentro de las investigaciones relacionadas con su expareja. No obstante, la abogada denunció recientemente hostigamiento por parte de elementos policiales, pese a que había solicitado el retiro de la vigilancia de su domicilio.

Ante esta situación, la activista explicó este lunes, en una entrevista con Radio Fides, que decidió acudir a la representación mexicana porque teme por su seguridad y considera que las instituciones bolivianas no le ofrecen garantías suficientes. “No estoy huyendo”, aseguró al rechazar que su solicitud de protección internacional busque evadir alguna responsabilidad judicial.

La mujer sostuvo que cuatro países le ofrecieron alternativas de protección, pero eligió México por las condiciones del procedimiento, la rapidez de la respuesta y la seguridad jurídica que, según su testimonio, le ofrecieron las autoridades diplomáticas.

Aunque el ministro Oviedo anunció que Bolivia concederá el salvoconducto, hasta el momento de sus declaraciones no había constancia de su expedición ni una fecha oficial para la salida de Beller hacia territorio mexicano.

In Bolivia, 33-year-old lawyer and activist Nadia Shirley Beller Delgado survived an armed attack and accused her former partner, Fernando Cerimedo, owner of the news outlet *La Derecha Diario* and a former advisor to Javier Milei, of ordering her assassination.



Two hitmen… pic.twitter.com/6v6jN8wV9C — Cartel Watch (@CartelWatchNet) August 23, 2026

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