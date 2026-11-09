Advirtió ASF falta de transparencia en UAM, que se fue a paro… por lo mismo

Las cinco unidades académicas de la UAM se mantienen cerradas debido a un paro estudiantil total e indefinido que comenzó el 20 de octubre en la Unidad Iztapalapa, donde la comunidad demanda la habilitación de infraestructura básica ante la compra de autos de alta gama.

La falta de transparencia en obras pagadas sin que se concluyeran o contrataciones inconsistentes, como las que hoy alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusan y que los llevaron a un paro total, ya habían sido advertidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tiene 14 acciones en investigación por irregularidades identificadas dentro de esta casa de estudios durante, al menos, un lustro.

De las 163 acciones que el ente fiscalizador ha llegado a determinar, 148 ya se encuentran con un seguimiento concluido y otras 14 están bajo análisis de la Dirección General de Investigación (DGI) y representan un monto de 297 millones de pesos en observaciones que no fueron solventadas ni aclaradas, y ahora se estudia si acreditaron un perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Estas 14 acciones corresponden a las auditorías practicadas en las cuentas públicas de 2020 a 2024.

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La de mayor posible daño al erario se identificó en la del último año reportado, donde se inspeccionó la gestión financiera y en la que, el dictamen emitido el 30 de enero de este año, señaló que la UAM no reintegró 173 millones 59.2 mil pesos a la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos financieros generados con recursos fiscales que recibió en 2024, lo cual, afirman, va en contra del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la cuenta de 2023, la ASF ya advertía que, a pesar de que se reconoce la autonomía de la UAM y su capacidad para gobernarse a sí misma, ello no le impedía asumir cambios para contar con un sistema de control interno que garantizara una reducción de riesgos y posibles acciones corruptas o fraudulentas, así como el cumplimiento de una adecuada rendición de cuentas, derivado, sobre todo, de que su principal fuente de financiamiento son los recursos públicos.

El señalamiento partió del propio reconocimiento de la UAM sobre no contar con ninguna normativa, lineamiento o políticas para evaluar un sistema de control, según especificó el informe.

“Sin embargo, la autonomía no le impide establecer como mejor práctica un sistema de control interno que promueva, entre otros aspectos, la consecución de los objetivos institucionales; la reducción de riesgos y los actos de corrupción y fraudes; la consolidación de la rendición de cuentas, y la buena gobernanza, toda vez que recibe recursos fiscales para el desarrollo de sus funciones, tal como lo reconoció la propia UAM en la exposición de motivos del Reglamento Orgánico, numeral 3, ‘competencias relevantes’, al establecer que el subsidio federal es la principal fuente de recursos de la institución, por ser ésta universidad pública”, señaló la ASF.

En esa auditoría, por ejemplo, se señaló que hubo pagos en exceso por 985 mil pesos, por conceptos como salario base, reconocimiento al trabajo universitario, la compensación garantizada, apoyo alimentario y despensa.

Otro señalamiento es el de pagos por un millón 682 mil pesos por tarjetas electrónicas para recarga de combustible, lubricantes y aditivos, que se adjudicaron sin llevar a cabo el procedimiento de invitación conforme a los montos que ordena la normativa.

Como parte de otras observaciones, la ASF realizó solicitudes de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de lo cual se encontró que 48 proveedores de esta casa de estudios no presentaron sus obligaciones fiscales en el ejercicio fiscal 2023 ni los anteriores; además, se identificó que una persona física tenía el estatus de “suspensión de actividades” en el Registro Federal de Contribuyentes.

Otra observación, por ejemplo: en 2022, relativa a la habilitación y equipamiento de instalaciones en la Unidad Iztapalapa, expuso que se pagaron 932 mil pesos por trabajos no realizados, como suministro e instalación de complemento a filtro sanitario por contingencia, así como la omisión de aplicar penas a contratistas por no cumplir con el programa de trabajo en una obra.

La Universidad Autónoma Metropolitana cumple tres semanas de paro al que, gradualmente, terminaron por sumarse sus cinco unidades, derivado del descontento e indignación de su comunidad estudiantil por la adquisición de la rectoría, a cargo de Gustavo Pacheco López, de seis vehículos eléctricos marca Tesla, por un valor unitario de 830 mil pesos.

Los estudiantes compararon que. mientras la rectoría erogó fuertes cantidades de dinero en autos, sus aulas, baños y demás instalaciones para su formación profesional carecen de las condiciones mínimas y dignas.

Algunos de los señalamientos fueron reconocidos por el propio rector, Gustavo Pacheco López, quien, durante una entrevista en el programa radiofónico de la UAM, además de aceptar que la compra de los autos “no fue oportuna”, admitió que hay falta de insumos y deficiencias en los sanitarios, así como un deterioro en las instalaciones deportivas de la Unidad Iztapalapa.