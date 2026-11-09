Informe: Marina del Pilar destaca plan hídrico y más becas

Al presentar su Quinto Informe de Gobierno, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó el inicio de la construcción de la planta desalinizadora de Playas de Rosarito y el anuncio de una iniciativa que presentará ante el Congreso local para que los policías puedan acceder a su pensión cinco años antes.

Los elementos de las corporaciones policiales en Baja California podrán acceder a su jubilación tras 25 años de servicio activo, en lugar de los 30 años que exige el marco normativo vigente, informó la mandataria estatal.

En materia de agua, destacó que, en junio de 2022, se trazó la ruta del programa de infraestructura hídrica más “ambicioso de las últimas tres décadas” en el estado, con obras que ya generan beneficios y fortalecen el desarrollo sostenible.

La mandataria, al rendir cuentas desde el Teatro del Estado, en Mexicali, el sábado. ı Foto: Especial

Subrayó que ya inició la construcción de la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, la cual será la más grande de América Latina, tendrá una inversión superior a 15 mil 600 millones de pesos y permitirá aumentar hasta en 45 por ciento la disponibilidad de agua para la zona costera y garantizar el abasto de agua potable por al menos los próximos 30 años.

En educación, resaltó que 97 de cada 100 estudiantes que terminan la primaria ingresaron a la secundaria y se disminuyó el rezago. Además, en el último año se equiparon más de tres mil escuelas, en beneficio de 600 mil alumnos, con una inversión de mil 400 millones de pesos.

El Dato: El informe fue entregado al presidente del Congreso del estado, Eligio Valencia, quien informó que, después de la entrega, éste será analizado para luego continuar con la glosa.

Refrendó su compromiso para que se dupliquen los recursos destinados a la Beca Corazón de Cimarrón, con la meta de cubrir en 2027 el pago de inscripción de estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Como parte de este programa anunciado durante su Cuarto Informe, ya entregó más de 47 mil apoyos en dos semestres, para las juventudes puedan continuar con su formación profesional.

Añadió que, durante estos cinco años de gobierno, Baja California se consolidó entre los cinco primeros estados para trabajar y entre los más competitivos en materia laboral.

En agosto de 2026 se alcanzó una “cifra histórica”, ya que un millón 107 mil personas fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se registró la informalidad más baja desde el 2005. Además, el salario promedio del empleo formal alcanzó un máximo de 22 mil pesos y se ubicó entre los más altos del país. De igual manera, la entidad ocupa el segundo lugar nacional con menor pobreza laboral y muy por debajo de la media nacional.

“Durante estos cinco años permanecimos entre los primeros lugares de inversión extranjera directa, con mil 746 millones de dólares para el segundo semestre de 2026”, dijo.

Añadió que, al segundo trimestre de este año, la entidad se consolidó entre las cinco grandes potencias exportadoras del país, con lo cual se fortaleció el ingreso familiar y el acceso a los derechos sociales.

En apoyo a las madres de familia, la mandataria también destacó el programa social Tarjeta Violeta, el cual benefició a más de 100 mil mujeres con un apoyo de dos mil 600 pesos que se entregan de forma bimestral, así como el acceso a talleres de oficios y oportunidades para que concluyan sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria o universidad.

Además, adelantó que, para 2027, todas las madres autónomas en situación de vulnerabilidad contarán con este apoto.

“Con el transporte violeta hemos impulsado a más de 350 mil mujeres que se trasladan gratuitamente para trabajar, estudiar y atender su vida cotidiana”, dijo.

En materia de movilidad e infraestructura, puso de relieve la implementación del Programa Respira, con el cual se renovaron vialidades estratégicas, se construyeron puentes, se agilizaron los traslados y se abrieron caminos al comercio en los siete municipios del estado.

“Ante años de rezago, apoyamos desde el gobierno del estado el trabajo de los municipios”, apuntó.

En lo que respecta a seguridad, informó que la entidad registra una disminución de 53 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en comparación con los periodos de mayor incidencia delictiva.

Añadió que este avance exige perseverar para que la tranquilidad se sienta en la cotidianidad de las familias y, pese a la disminución, “hay mucho trabajo por hacer”.

“Las estructuras criminales que lastiman y dañan a las familias de nuestro estado han sido la tarea más difícil de nuestra administración, pero, junto con el Gobierno de México, compartimos una convicción fundamental, que es atender las causas de la violencia; por ello, fortalecimos la prevención y se recuperaron los espacios comunitarios”, destacó.