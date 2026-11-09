Empujan con marcha postulación de Leticia Lozano para Acapulco

Durante la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, más de 100 mil personas salieron a la Costera Miguel Alemán para expresar su apoyo a Leticia Lozano Zavala, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Acapulco, Guerrero, en una marcha que recorrió la costera y concluyó en el Zócalo porteño.
Familias, jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de colonias y comunidades se concentraron para sumarse al contingente, que avanzó entre porras, pancartas y consignas en favor de Lozano Zavala.
El recorrido tuvo un ambiente festivo y de unidad. Los asistentes consideraron que la fecha dedicada a recordar una gesta por la justicia social, era el marco idóneo para manifestar su respaldo.
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Los miles de acapulqueños expresaron su apoyo con una señal formada con el pulgar y el índice para representar la letra L, a la que identificaron como la “Lety señal”. El gesto se repitió a lo largo del trayecto y se convirtió en uno de los símbolos de la movilización.
Al llegar al Zócalo porteño, la activista Jessica Rodríguez, la diputada local Araceli Ocampo y el luchador social Tony Pérez tomaron la palabra ante los asistentes. Sus mensajes abordaron la importancia de la participación de las mujeres en las transformaciones del país y la continuidad de los proyectos políticos en Acapulco, un puerto que, coincidieron, requiere liderazgos con arraigo territorial, cercanía con la gente y capacidad de trabajo.
- El Dato: Además de alcaldesa interina de Acapulco, Leticia Lozano ha sido secretaria general del ayuntamiento, secretaria de Bienestar municipal y diputada federal suplente por Morena.
También hicieron referencia a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, al hablar de su apoyo en la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John, en la recuperación turística y las tareas de seguridad, temas que, sostuvieron, requieren continuidad, ya que son prioridad para las y los acapulqueños.
En sus mensajes, los oradores se refirieron a la experiencia de Lozano Zavala en la gestión social por más de 30 años y en la administración municipal, además de su compromiso con los proyectos de reconstrucción, desarrollo y bienestar para las familias acapulqueñas.
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Coincidieron en que los conocimientos de los problemas del municipio, adquiridos en el trabajo cotidiano, son un valor para quien aspira a coordinar los Comités de la Transformación en el puerto. Los oradores destacaron la importancia de dar continuidad a las grandes acciones que se han realizado en Acapulco, así como a las obras de conectividad y movilidad, la reconstrucción tras los huracanes, la recuperación de la actividad turística y el fortalecimiento de la seguridad.
Señalaron que el rumbo emprendido debe consolidarse y que, quienes conocen el trabajo realizado en el municipio, son quienes mejor pueden garantizar que esos proyectos sigan avanzando en beneficio de las familias del puerto.
Asimismo, cuestionaron las imposiciones y las decisiones tomadas sin consultar a la ciudadanía, y exigieron respeto a la voluntad de la militancia y a los principios democráticos del movimiento de transformación, al subrayar que los comités deben construirse desde la base, con la participación de quienes cada día trabajan en las colonias, comunidades y barrios del municipio.
En el recorrido participaron personas de distintas zonas urbanas y rurales de Acapulco, quienes aseguraron que acudieron de manera voluntaria para manifestar su respaldo a la aspirante en un ambiente de entusiasmo y orden. La marcha concluyó con la consigna: “El pueblo habló, Lozano para Acapulco es Lety”, en alusión a la aspiración de Leticia Lozano Zavala, mientras las y los participantes levantaban la Lety Señal.