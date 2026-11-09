Empujan con marcha postulación de Leticia Lozano para Acapulco

Durante la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, más de 100 mil personas salieron a la Costera Miguel Alemán para expresar su apoyo a Leticia Lozano Zavala, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Acapulco, Guerrero, en una marcha que recorrió la costera y concluyó en el Zócalo porteño.

Familias, jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de colonias y comunidades se concentraron para sumarse al contingente, que avanzó entre porras, pancartas y consignas en favor de Lozano Zavala.

El recorrido tuvo un ambiente festivo y de unidad. Los asistentes consideraron que la fecha dedicada a recordar una gesta por la justicia social, era el marco idóneo para manifestar su respaldo.

Acapulqueños se reúnen en la costera Miguel Alemán en apoyo de Leticia Lozano. ı Foto: Especial

Los miles de acapulqueños expresaron su apoyo con una señal formada con el pulgar y el índice para representar la letra L, a la que identificaron como la “Lety señal”. El gesto se repitió a lo largo del trayecto y se convirtió en uno de los símbolos de la movilización.

Al llegar al Zócalo porteño, la activista Jessica Rodríguez, la diputada local Araceli Ocampo y el luchador social Tony Pérez tomaron la palabra ante los asistentes. Sus mensajes abordaron la importancia de la participación de las mujeres en las transformaciones del país y la continuidad de los proyectos políticos en Acapulco, un puerto que, coincidieron, requiere liderazgos con arraigo territorial, cercanía con la gente y capacidad de trabajo.

El Dato: Además de alcaldesa interina de Acapulco, Leticia Lozano ha sido secretaria general del ayuntamiento, secretaria de Bienestar municipal y diputada federal suplente por Morena.

También hicieron referencia a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, al hablar de su apoyo en la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John, en la recuperación turística y las tareas de seguridad, temas que, sostuvieron, requieren continuidad, ya que son prioridad para las y los acapulqueños.

En sus mensajes, los oradores se refirieron a la experiencia de Lozano Zavala en la gestión social por más de 30 años y en la administración municipal, además de su compromiso con los proyectos de reconstrucción, desarrollo y bienestar para las familias acapulqueñas.

30 Años se desempeñó Leticia Lozano como maestra

Coincidieron en que los conocimientos de los problemas del municipio, adquiridos en el trabajo cotidiano, son un valor para quien aspira a coordinar los Comités de la Transformación en el puerto. Los oradores destacaron la importancia de dar continuidad a las grandes acciones que se han realizado en Acapulco, así como a las obras de conectividad y movilidad, la reconstrucción tras los huracanes, la recuperación de la actividad turística y el fortalecimiento de la seguridad.

Los manifestantes hicieron ayer masiva la letra L con la mano como la “Lety señal”. ı Foto: Especial

Señalaron que el rumbo emprendido debe consolidarse y que, quienes conocen el trabajo realizado en el municipio, son quienes mejor pueden garantizar que esos proyectos sigan avanzando en beneficio de las familias del puerto.

Asimismo, cuestionaron las imposiciones y las decisiones tomadas sin consultar a la ciudadanía, y exigieron respeto a la voluntad de la militancia y a los principios democráticos del movimiento de transformación, al subrayar que los comités deben construirse desde la base, con la participación de quienes cada día trabajan en las colonias, comunidades y barrios del municipio.

En el recorrido participaron personas de distintas zonas urbanas y rurales de Acapulco, quienes aseguraron que acudieron de manera voluntaria para manifestar su respaldo a la aspirante en un ambiente de entusiasmo y orden. La marcha concluyó con la consigna: “El pueblo habló, Lozano para Acapulco es Lety”, en alusión a la aspiración de Leticia Lozano Zavala, mientras las y los participantes levantaban la Lety Señal.