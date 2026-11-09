Jensen Huang, CEO de Nvidia, es investigado por relación con espía china

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra bajo investigación luego de haber mantenido una relación extramaritan con una mujer que presuntamente es una espía china.

Jesen Huang admitió que mantenía una relación extramarital, y pese a que este no brindó detalles sobre la persona a la que se refería, se presume que esta es la ejecutiva de la empresa tecnológica Megaspeed, Alice Huang.

En un comunicado dirigido al personal de Nvidia, el director ejecutivo de 63 años de edad aceptó las críticas que podrían traerle sus actos y el daño que causó; además, aseguró que estaba comprometido con la protección a la empresa “y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Jensen Huang y Alice Huang ı Foto: Redes Sociales

“A mis colegas en Nvidia, incluidos aquellos con quienes he trabajado durante décadas, y a nuestra junta directiva, socios y accionistas de todo el mundo: se merecen algo mejor de mí” escribió Jesen Huang.

Alice Huang ha sido selñalada por funcionarios estadounidenses por presuntamente brindar información de inteligencia a China, por lo que este escándalo pone en la mira Nvidia y la posible filtración de datos.

Mensaje de Jensen Huang ı Foto: Redes Sociales

La empresa Nvidia se encuentran realizando una investigación debido a que se cree que Jensen Huang estaba bajo un operativo de inteligencia extranjera, mientras que el director ejecutivo aseguró que cooperará plenamente.

Apuntaron que la Junta Directiva priorizaba la seguridad nacional y económica estadounidense, y aseveraron que no existían motivos “para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”.

La investigación que realizará la empresa tras determinar que su fundador y director es “objeto de una operación de inteligencia extranjera” estará a cargo de un comité de consejeros intependientes, y será asistida por asesores externos independientes.

We just issued a press release from our board of directors. Read the release: https://t.co/W9yXWJzbkk — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 8, 2026

Acciones de Nvidia caen

Luego de que se desplomaran hasta por más del 20 por ciento desde hace un mes, este lunes tras la confirmación de la relación extramarital del director ejecutivo, las acciones de Nvidia se cayeron en un 5 por ciento.

Esta es una caída considerable para la empresa, pues durante los últimos cuatro años se ha posicionado como una de las principales promotoras de la IA mediante la fabricación de chips semiconductores.

La empresa pionera de la computaciónn se centra en la aplicación de la IA para transformar a las industrias más grandes a nivel mundial, con un enfoque en IA generativa mediante el diseño de chips, sistemas y software.

A country’s data carries its culture, history, and values. It belongs to its people.@JensenHuang on why that knowledge is a natural resource for Kazakhstan’s AI future. pic.twitter.com/DAUKonWb6h — NVIDIA (@nvidia) October 23, 2026

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