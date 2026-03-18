NVIDIA GTC 2026: el futuro de la Inteligencia Artificial

LA INDUSTRIA tecnológica mundial vuelve a mirar hacia California con la celebración de NVIDIA GTC 2026, una de las conferencias más influyentes del sector enfocada en Inteligencia Artificial, computación acelerada y desarrollo de nuevas infraestructuras digitales. El evento, organizado por NVIDIA, se realiza del 16 al 19 de marzo en San José, reuniendo a miles de desarrolladores, investigadores, empresarios y líderes de la industria para explorar las tendencias que definirán el futuro de la tecnología.

Considerada una de las reuniones más importantes del ecosistema, la conferencia se ha consolidado como un espacio donde se presentan avances clave en IA, aprendizaje automático, ciencia de datos, gráficos computacionales y sistemas autónomos.

El evento se ha convertido en un punto de encuentro clave para empresas, startups y centros de investigación que buscan desarrollar nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial. En este contexto, GTC funciona como un escenario donde se presentan avances que posteriormente impactan a sectores como la salud, la movilidad, la industria, el entretenimiento y la investigación científica.

Como es tradición, la conferencia arranca con la keynote de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, quien presenta la visión estratégica de la compañía y los avances más recientes en Inteligencia Artificial y computación de alto rendimiento.

Huang también aborda temas relacionados con el desarrollo de sistemas de IA a gran escala, fábricas de Inteligencia Artificial y nuevas herramientas para desarrolladores que buscan construir aplicaciones basadas en aprendizaje automático.

Uno de los ejes centrales del GTC 2026 es el desarrollo de infraestructuras que permitan escalar el uso de Inteligencia Artificial en diferentes industrias. NVIDIA ha impulsado en los últimos años el concepto de computación acelerada, que combina GPU, software especializado y centros de datos diseñados para manejar cargas de trabajo de IA.

Entre los temas clave se encuentran los modelos de IA generativa, la automatización industrial, el desarrollo de agentes inteligentes y el avance de la llamada “IA física”, que integra Inteligencia Artificial en robots, vehículos autónomos y dispositivos.

Entre los desarrollos mencionados se encuentran futuras plataformas de computación como Rubin y Feynman.