Nvidia va por un aumento en sus precios

LAS EMPRESAS de centros de datos ya a informan de nuevas tarifas

LA COMPAÑÍA dio a conocer a algunos de sus principales clientes que los precios de los servidores que incorporan sus semiconductores de inteligencia artificial (IA) subirán más de un 15 por ciento en muchos casos, debido al fuerte aumento de los costos de los chips de memoria, de acuerdo con Bloomberg News.

Las alzas de precios entrarán en vigor en los sistemas que se entreguen a principios del próximo año y afectarán a sistemas como los que incorporan los chips insignia Vera Rubin y Grace Blackwell.

Los aumentos dependerán de la generación de los chips de Nvidia y de las configuraciones de memoria. Reuters no pudo verificar de inmediato la información.

Nvidia no respondió a una solicitud de comentarios.