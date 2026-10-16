Gobierno de México busca certificar a 25 mil personas al año en Inteligencia Artificial

Representantes del Gobierno federal presentaron la nueva generación del programa de formación tecnológica, que ofrece cursos gratuitos y certificaciones.

El Gobierno federal busca certificar a 25 mil personas al año en inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas mediante cursos gratuitos vinculados con empresas líderes del sector.

Al presentar la segunda generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que el programa suma casi 32 mil personas inscritas, de las cuales 20 mil se mantienen activas.

Durante la presentación de esta nueva generación, explicó que el programa, impulsado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, surgió ante el crecimiento de la industria electrónica en México y la acelerada transformación tecnológica, que incrementan la demanda de personal con nuevas habilidades.

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“Son 25 mil personas certificadas al año. Este es nuestro primer año. Esperamos llegar a esa meta o acercarnos lo más posible”, señaló.

José Antonio Peña Merino presentó la segunda generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. ı Foto: Tania Gómez (La Razón de México)

Así es la formación en IA que busca llegar a 25 mil personas

El funcionario detalló que la segunda generación ofrece 20 cursos intensivos impartidos por 16 empresas, en cinco áreas: inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y computación en la nube.

El programa contempla cinco meses de formación, tutorías, capacitación en inglés y acompañamiento para facilitar la incorporación de los egresados al mercado laboral. Además, los participantes obtienen una doble certificación: una expedida por la empresa responsable del curso y otra a través de Infotec.

Entre las compañías participantes están Amazon Web Services, Cisco, Google, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, Salesforce, SAP y Accenture, entre otras.

Peña Merino destacó que el proyecto busca atender tanto a quienes desean reorientar su trayectoria profesional hacia áreas tecnológicas como a quienes buscan especializarse en campos específicos de su profesión.

Formación digital busca actualizar conocimientos profesionales de cara a los acelerados cambios en el contexto laboral. ı Foto: Pexels

“Lo que hacemos es justamente poder poner a disposición de todas y todos conocimientos y certificaciones que, en algunos casos, pueden representar un costo superior a 20 mil pesos”, afirmó.

Subrayó que la formación es gratuita, incluida la capacitación en inglés.

Para este componente, el programa cuenta con licencias donadas por Duolingo, cursos de Prolex, de la Universidad de Guadalajara, y una capacitación especializada en inglés para tecnólogos a cargo de Cisco.

El titular de la Agencia de Transformación Digital recordó que la primera generación logró certificar a 3 mil 231 estudiantes, mientras alrededor de 400 continuaban su proceso de certificación.

Peña Merino anunció que la convocatoria para la tercera generación se prevé hacia mediados o finales de noviembre, con el propósito de iniciar los cursos en enero.

SEP destaca importancia de actualizar educación de cara al futuro

Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, advirtió que la velocidad del desarrollo tecnológico obliga a modificar los modelos tradicionales de enseñanza y actualización profesional.

“Por lo menos el 60 por ciento de todos los empleos de aquí adelante, hacia el futuro, van a tener que volver a aprender algo, van a tener que actualizarse”, sostuvo.

El funcionario consideró que el derecho a la educación debe extenderse durante toda la vida y afirmó que la iniciativa contribuye a democratizar el acceso a conocimientos especializados.

Mario Delgado destacó la necesidad de actualizar las habilidades profesionales ante los cambios acelerados del mercado laboral. ı Foto: Tania Gómez (La Razón de México)

También destacó la plataforma pública Saberes MX, que suma más de 1.5 millones de personas inscritas.

En tanto, Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, señaló que la inteligencia artificial representa un desafío para el empleo y la soberanía tecnológica del país.

Citó estimaciones de organismos multilaterales según las cuales cerca del 40 por ciento del empleo mundial está expuesto a esta tecnología, lo que no implica necesariamente la desaparición de esos puestos, sino una transformación de sus actividades.

Peña Guzmán también destacó proyectos nacionales de infraestructura científica, como la supercomputadora Coatlicue y el clúster nacional de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial.

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