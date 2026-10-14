Ada Lovelace: la mujer que imaginó la programación

Una persona, en foto de archivo se ve programando en su computadora.

Mucho antes de que las computadoras ocuparan escritorios, teléfonos y prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana, una matemática imaginó que las máquinas podían hacer mucho más que resolver operaciones aritméticas. Su nombre era Ada Lovelace y, en pleno siglo XIX, anticipó algunas de las posibilidades que definirían la informática moderna.

El Día de Ada Lovelace reconoce las aportaciones de las mujeres a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La UNESCO y la Universidad de Edimburgo destacan su papel como referente en la historia de la computación. En 2026, la conmemoración se celebró el 13 de octubre.

Nacida en Londres en 1815, Augusta Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, recibió una formación matemática poco habitual para las mujeres de su tiempo. Su interés por la ciencia la llevó a conocer al inventor Charles Babbage, quien trabajaba en el diseño de una máquina capaz de realizar cálculos de manera automática.

El Dato: Existen diversas biografías donde puedes conocer más sobre la interesante vida de Ada Lovelace. Se convirtió en una de las personalidades mundiales más relevantes.

El proyecto más ambicioso fue la Máquina Analítica, un dispositivo mecánico concebido con componentes que, en términos generales, recuerdan a los de las computadoras actuales: una unidad para procesar operaciones y un mecanismo para almacenar datos. Sin embargo, la máquina nunca llegó a construirse por completo durante la vida de sus creadores.

Lovelace comprendió que aquella propuesta tenía aplicaciones que iban más allá de las matemáticas. Si los números podían representarse mediante símbolos y seguir reglas definidas, razonó, una máquina también podría manipular otros elementos simbólicos. En teoría, esto abría la puerta a procesar información para producir resultados que no fueran cálculos numéricos.

En 1843 publicó una traducción de un artículo sobre la Máquina Analítica, a la que añadió una serie de notas propias. Una de ellas describía paso a paso un procedimiento para calcular números de Bernoulli mediante la máquina. Este algoritmo es ampliamente reconocido como el primer programa informático publicado, por lo que Lovelace suele ser considerada la primera programadora de la historia.

El Tip: Lovelace, la única hija legítima del célebre y errático poeta romántico Lord Byron.

Su aportación no consistió sólo en plantear una secuencia de operaciones. También anticipó que una máquina programable podría trabajar con símbolos y representar información de diferentes maneras, una visión que iba más allá de las posibilidades técnicas de su época.

Aunque la propuesta de Lovelace no pudo ejecutarse en una computadora funcional, la idea de escribir instrucciones para que una máquina siguiera un procedimiento se convirtió en uno de los fundamentos de la programación.

Durante la primera mitad del siglo XX, las computadoras electrónicas comenzaron a transformar ese concepto en una herramienta práctica. Programar implicaba traducir problemas en instrucciones que una máquina pudiera interpretar, inicialmente mediante operaciones de bajo nivel, difíciles de escribir y mantener.

Con el desarrollo de los lenguajes de programación, el proceso se volvió más accesible. FORTRAN, desarrollado durante la década de 1950, facilitó la programación de cálculos científicos y de ingeniería. COBOL, concebido a finales de esa década, buscó simplificar el procesamiento de información empresarial y permitir que los programas funcionaran en diferentes sistemas compatibles.

Hoy existen lenguajes como Python, JavaScript, Java y C++, utilizados para resolver distintas necesidades. Algunos facilitan el análisis de datos y el desarrollo de Inteligencia Artificial; otros permiten crear sitios web, videojuegos, aplicaciones móviles o programas que controlan dispositivos.

La programación también ha cambiado en cuanto a la forma de trabajar. Los entornos de desarrollo ofrecen herramientas para detectar errores, probar soluciones y automatizar tareas repetitivas. Además, los asistentes de Inteligencia Artificial pueden generar fragmentos de código, explicar instrucciones y ayudar a encontrar fallas.

Esto no significa que programar haya dejado de requerir conocimientos técnicos. Los desarrolladores todavía necesitan comprender los problemas que buscan resolver, revisar los resultados, evaluar la seguridad del código y comprobar que los sistemas funcionen correctamente. La Inteligencia Artificial puede acelerar algunas tareas, pero se requieren supervisión.

1977 Año en el que se vendieron las primeras computadoras

Más de 180 años después de sus notas sobre la Máquina Analítica, Ada Lovelace continúa siendo una figura central para contar la historia de la computación. Su legado también recuerda que las mujeres han contribuido al desarrollo tecnológico, aunque sus aportaciones no siempre recibieron reconocimiento en su época.

La programación actual parece lejana a los mecanismos del siglo XIX, pero conserva una idea fundamental: convertir una serie de instrucciones en una herramienta capaz de realizar tareas. Lovelace imaginó ese potencial cuando las computadoras todavía no existían tal como las conocemos.