Los celulares enfocados en videojuegos suelen competir por ofrecer más potencia, mejores gráficos y una experiencia fluida.

Sin embargo, hay otro elemento que puede marcar la diferencia durante una partida prolongada: la temperatura del dispositivo. Después de probar el REDMAGIC 12 Pro, uno de los principales aspectos que más me sorprendió y que terminó por hacer más llamativo este teléfono fue, precisamente, su sistema de refrigeración líquida.

El equipo está diseñado para quienes buscan llevar el gaming móvil más allá de partidas ocasionales. Su propuesta combina componentes de alto rendimiento con características que también resultan atractivas para el uso cotidiano. Y aunque tiene una estética claramente gamer, lo que más me gustó fue que varias de sus innovaciones tienen una función práctica.

El Dato: Al momento está disponible en color Nightfreeze y Subzero, con diseño transparente y acabado premium. Redmagic fue fundada en 2028 por Nubia Technology.

A primera vista, el REDMAGIC 12 Pro llama la atención por su diseño de líneas planas, parte trasera transparente e iluminación RGB. Uno de sus detalles más interesantes es que permite observar el sistema de refrigeración líquida, convirtiendo una de sus principales características técnicas en parte de su identidad visual.

La pantalla OLED de 6.85 pulgadas, con resolución 1.5K y frecuencia de actualización de hasta 185 Hz, ofrece una experiencia visual fluida.

A esto se suma su diseño de pantalla completa, sin notch y con marcos muy delgados, que permite aprovechar prácticamente toda la superficie frontal.

En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado por el chip REDMAGIC RedCore R5. Esta combinación está pensada para mejorar el rendimiento en juegos exigentes y ofrecer una respuesta más precisa. También destaca que cuenta con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

5,000 Hx es la tasa de muestreo táctil instantánea

Si hay una característica que merece especial atención es el AquaCore Cooling System 3.0. REDMAGIC integra un sistema de refrigeración líquida de doble circuito, diseñado para cubrir las zonas de mayor generación de calor y favorecer una disipación más eficiente.

La tecnología trabaja junto con Liquid Metal 4.0, una cámara de vapor de gran superficie y un ventilador Turbo Fan que alcanza hasta 25 mil 500 revoluciones por minuto. La combinación busca mantener un rendimiento estable, incluso durante sesiones prolongadas de juego.

Esta característica no se trata únicamente de una especificación llamativa: la refrigeración es parte central de la propuesta del teléfono y demuestra el trabajo que hay detrás de un equipo pensado para jugar durante largos periodos.

Otro punto en favor es su batería de 8,400 mAh, con carga rápida de 80 W por cable e inalámbrica. También incorpora altavoces estéreo con Dolby Atmos, gatillos laterales de 520 Hz y Game Space, desde donde se pueden personalizar diferentes ajustes para jugar.

25,500 RPM es la velocidad de su ventilador turbo

Después de probarlo, el REDMAGIC 12 Pero me deja una impresión muy positiva. En lo personal, su combinación de diseño, potencia y, sobre todo, su innovador sistema de refrigeración líquida.

Es un smartphone que apuesta por resolver uno de los grandes retos del gaming móvil y que demuestra que la experiencia de juego no depende únicamente de tener un procesador potente, sino también de mantenerlo trabajando de manera eficiente.