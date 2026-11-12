Amazon presenta Alexa para Compras, la nueva inteligencia artificial que te acompaña y asesora

Amazon sigue revolucionando la forma de comprar de sus clientes y a días de que arranque el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, presentaron Alexa para Compras una nueva funcionalidad que utiliza inteligencia artificial generativa, optimizada para ayudar a cada cliente a encontrar, comparar y decidir con confianza en la app de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx.

Esta nueva inteligencia artificial no pretende venderte los productos que puedes encontrar en Amazon, sino que busca asesorarte al momento de comprar. Por ejemplo: si estás indeciso en que escritorio comprar para tu oficina, Alexa para Compras te puede ayudar a comparar precios, calidad y reseñas de cada producto.

Alejandro Navarro fue el encargado de explicar lo que es Alexa para Compras. ı Foto: Cortesía

Los clientes en México tienen acceso a más marcas, más productos y más información que nunca. El reto ya no es encontrar el producto, sino elegir con seguridad entre una gran variedad de opciones, y cada vez más clientes recurren a la inteligencia artificial para lograrlo.

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Alexa para Compras puede comparar el precio de un producto con vigencia de un año, pero lo más interesante es que tiene el registro de todas tus compras y si necesitas volver a adquirir ese artículo, solo tienes que preguntarle a esta inteligencia artificial y lo resolverá en segundos.

Según datos de mercado de 2026 (Adyen), el uso de asistentes de inteligencia artificial para comparar precios e investigar reseñas antes de comprar pasó de 15% a 42% en México. Alexa para Compras responde a ese comportamiento convirtiendo una pregunta en una respuesta clara, sin tener que abrir decenas de pestañas.

Alexa para Compras llega para ayudar al cliente a elegir los mejores productos. ı Foto: Cortesía

“En Amazon, nuestra pasión por el cliente nos lleva a usar la mejor tecnología para darle un mejor servicio a los mexicanos. Ser el lugar donde los clientes hacen una compra no es suficiente: queremos tener una conexión con ellos y estar presentes cuando nos necesitan. Alexa para Compras es la nueva frontera de esa ambición, una inteligencia artificial que convierte una pregunta en una respuesta clara para que cada persona encuentre, compare y decida con confianza”, afirma Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Estas son las funciones que tiene Alexa para Compras que facilitan encontrar, comparar y decidir:

Resúmenes con inteligencia artificial en la búsqueda. Un resumen de la categoría y de lo que conviene considerar, directamente en los resultados de búsqueda.

Comparación de productos. Un resumen lado a lado de características, precios y opiniones de otros compradores, sin cambiar de pantalla.

Historial de precios de hasta un año. Con solo preguntar o en la página del producto, muestra cómo ha cambiado el precio durante el último año.

Guías de compra personalizadas. Para una compra importante, como una pantalla o una laptop, arma una guía que compara opciones según lo que más le importa al cliente.

Organización del carrito de compras. Agrega productos, retoma compras anteriores y reordena lo que el cliente compra con frecuencia a partir de indicaciones en lenguaje natural.

El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, es la gran prueba de fuego para comprobarlo. Durante esos días, los clientes de Amazon México podrán apoyarse en Alexa para Compras para navegar entre miles de ofertas y decidir con confianza entre más de 600 millones de productos, con descuentos de hasta 65%, un 20% adicional con cupón de tarjetas participantes, hasta 30% de bonificación y hasta 24 meses sin intereses en una amplia variedad de categorías.

Alexa para Compras está disponible para todos los clientes que tengan una cuenta en Amazon en México, sin costo adicional y sin necesidad de membresía Prime, integrada en la app de Amazon y en la versión de escritorio de Amazon.com.mx

DCO