¿Qué necesitas para que tu hogar sea un centro de entretenimiento?

La tecnología está cambiando la manera en que las personas disfrutan de sus hogares. Hoy, tener una pantalla de última generación o un sistema de sonido potente es apenas una parte de la experiencia: la conectividad permite integrar distintos equipos para que trabajen de manera coordinada y respondan a las preferencias de cada usuario.

En esta tendencia, Samsung apuesta por el concepto de hogar inteligente mediante SmartThings, una plataforma que permite administrar dispositivos compatibles desde un mismo lugar. Su propuesta busca que las personas tengan mayor control sobre los equipos de su casa y puedan adaptar su funcionamiento a diferentes actividades, incluido el entretenimiento.

Así, convertir una vivienda en un centro de entretenimiento no necesariamente significa acumular dispositivos, sino aprovechar la conexión para crear experiencias más prácticas y personalizadas.

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La apuesta de Samsung muestra el futuro. ı Foto: Samsung

El punto de partida del ecosistema de Samsung es SmartThings, una aplicación que permite conectar y gestionar diferentes productos compatibles desde un teléfono inteligente. Desde esta plataforma, los usuarios pueden consultar el estado de sus equipos, modificar determinadas configuraciones y controlar funciones sin tener que utilizar una aplicación distinta para cada dispositivo.

La experiencia puede incluir televisores, barras de sonido, electrodomésticos, iluminación y otros productos conectados. La disponibilidad de funciones depende del modelo y de su compatibilidad con la plataforma.

El Dato: La aplicación es totalmente gratuita en los dispositivos Samsung, lo que facilita su uso.

Uno de los elementos más interesantes son las rutinas, que permiten automatizar acciones a partir de horarios, condiciones o actividades. Por ejemplo, una persona puede configurar un ambiente para disfrutar una película, ajustar dispositivos compatibles y organizar determinadas funciones desde una sola secuencia.

También es posible utilizar SmartThings para administrar equipos cuando no se está frente a ellos, siempre que cuenten con conexión y las funciones correspondientes estén disponibles. Esto amplía las posibilidades de control y permite revisar distintos aspectos del hogar desde el celular.

La apuesta de Samsung muestra el futuro. ı Foto: Samsung

El objetivo de una casa inteligente no se limita a encender o apagar aparatos a distancia. La integración entre dispositivos permite crear escenarios que acompañen diferentes momentos del día, los cuales pueden ir desde una sesión de videojuegos hasta una tarde de películas o una reunión en compañía de amigos.

En el ecosistema Samsung, los televisores compatibles pueden formar parte de SmartThings y convertirse en uno de los puntos centrales de esta experiencia conectada. De esta manera, el entretenimiento se relaciona con otros elementos del hogar y deja de depender de equipos que funcionan de manera independiente.

Es importante identificar qué dispositivos son compatibles, contar con una conexión a Internet y configurar la aplicación. A partir de ahí, cada usuario puede ampliar su ecosistema gradualmente.