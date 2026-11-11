Morado ube, azul alpino, verde agua y grafito son algunos de los nuevos colores disponibles en la familia Kindle.

El Buen Fin 2026 se convierte en una oportunidad para mirar más allá de las ofertas y pensar en cómo la tecnología puede transformar los espacios cotidianos. Las pantallas que buscan integrarse a la decoración, los sistemas de audio diseñados para mejorar la experiencia audiovisual y los dispositivos que permiten disfrutar contenido en cualquier lugar forman parte de una tendencia: hacer que la tecnología responda cada vez más a las necesidades de las personas.

Las promociones de noviembre también pueden ser una oportunidad para explorar nuevas experiencias de entretenimiento sin perder de vista el presupuesto.

Tecnología para renovar tu casa y tu entretenimiento ı Foto: Especial

La renovación del entretenimiento también pasa por el diseño. LG presentó en México su OLED evo W6 Wallpaper, un televisor que busca integrarse a los espacios contemporáneos con un perfil de apenas 9.95 milímetros de grosor.

El equipo incorpora tecnología True Wireless, que traslada las conexiones de dispositivos externos a una Zero Connect Box independiente. Esta unidad puede colocarse hasta a 10 metros de distancia y transmitir audio y video 4K de manera inalámbrica, con una calidad visualmente sin pérdidas, de acuerdo con la compañía.

6,499 Pesos es el precio que tiene el Watch GT 7 Pro de Huawei

En imagen, la tecnología Hyper Radiant Color ofrece negros profundos y colores precisos, además de un brillo máximo de hasta 3.9 veces superior al de televisores OLED convencionales. La pantalla también es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

El audio también forma parte de las opciones para renovar la experiencia en casa. Sonos participa en El Buen Fin 2026 con descuentos de entre 20 y 35 por ciento en 13 modelos, además de precios especiales en dos paquetes de cine en casa.

Entre los productos incluidos están la bocina portátil Sonos Play, las Era 100 y Era 100 SL, las barras de sonido Arc Ultra y Beam (Gen 2), así como los audífonos Sonos Ace, que cuentan con la rebaja más alta de la campaña. Los descuentos estarán disponibles en distribuidores audiovisuales autorizados.

El entretenimiento en casa también puede incluir experiencias más personales. Amazon cuenta con dispositivos Kindle, diseñados para la lectura digital, que permiten llevar una biblioteca en un equipo portátil y dedicar un espacio al hábito de leer. Durante el Buen Fin, la marca suele tener descuentos activos sobre estos productos y otros dispositivos tecnológicos.

Revisar de forma previa los artículos que te gustaría adquirir, te ayudará a tomar una mejor decisión. ı Foto: Especial

Antes de comprar, conviene comparar las características de cada modelo, como el tamaño de pantalla, la capacidad de almacenamiento y las funciones disponibles. Cabe recordar que, recientemente, realizaron el lanzamiento de la generación más reciente de estos dispositivos de lectura, agregando nuevos colores a la familia Kindle.

Además anunció el lanzamiento del Echo Time, un reloj inteligente impulsado por su asistente Alexa+, que cuenta con funciones avanzadas de relajación y está diseñado para una interacción en la recámara.

Los teléfonos inteligentes también forman parte de las opciones para renovar la experiencia tecnológica. Marcas como Huawei cuentan con propuestas que combinan fotografía, diseño y funciones para el uso cotidiano, desde la comunicación y el consumo de contenido hasta la creación de imágenes y videos.

Para quienes buscan cambiar de celular durante el Buen Fin, revisar las ofertas que ofrece la marca puede ayudar, además es necesario que compares características para elegir un dispositivo que responda a tus necesidades.

La tecnología para el hogar y el entretenimiento ya no se limita a comprar un solo dispositivo. Las propuestas de las diversas marcas que este año se integran al Buen Fin reflejan cómo las pantallas, el audio, la lectura digital y los teléfonos pueden complementar distintas experiencias. La temporada de descuentos de fin de año abre la oportunidad de explorar estas alternativas, comparar precios y elegir qué actualización realmente vale la pena.