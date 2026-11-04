Así puedes identificar estafas digitales y protegerte

LAS COMPRAS por Internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles facilitan las actividades cotidianas, pero también abren nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Durante temporadas de descuentos, el aumento de las transacciones digitales puede ser aprovechado para difundir promociones falsas, suplantar la identidad de comercios y obtener información financiera de los consumidores.

El Tip: Cuidado con los dispositivos colocados en cajeros automáticos o terminales.

Entre las prácticas más frecuentes se encuentra el phishing, una modalidad de fraude en la que los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o instituciones mediante correos electrónicos, mensajes de texto o páginas falsas. Su objetivo es convencer a las personas de proporcionar contraseñas, números de tarjetas o códigos de seguridad.

También existe el smishing, que utiliza mensajes SMS para dirigir a las víctimas a enlaces fraudulentos, y el vishing, mediante llamadas telefónicas en las que los estafadores simulan ser representantes de instituciones financieras para solicitar información confidencial.

¿Cómo identificar una estafa digital? Una de las principales señales de alerta son las ofertas con precios demasiado bajos o promociones que exigen realizar pagos inmediatos para no perder un supuesto beneficio. También deben generar desconfianza los mensajes que advierten sobre bloqueos de cuentas, problemas con entregas o cargos bancarios desconocidos e incluyen enlaces para resolverlos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advierte sobre las páginas que imitan la apariencia de tiendas legítimas, los perfiles falsos en redes sociales y los códigos QR fraudulentos. Por ello, recomienda comprobar que las direcciones electrónicas correspondan a los sitios oficiales y evitar acceder mediante enlaces de procedencia desconocida.

Consejos para prevenir. Para reducir los riesgos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda realizar compras en establecimientos digitales conocidos, revisar sus políticas de privacidad y devoluciones, así como comprobar que proporcionen información de contacto y domicilio.

Cuídate

Otras medidas para proteger los datos personales.