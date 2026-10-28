Steam Next Fest 2026: videojuegos y demos gratis

Los jugadores de PC tuvieron la oportunidad de descubrir sus próximos videojuegos favoritos sin gastar dinero. Steam Next Fest de octubre de 2026 reunió miles de demos gratuitos de títulos que todavía no han llegado a su lanzamiento definitivo, desde aventuras narrativas y de estrategia hasta simuladores.

La edición comenzó el 19 de octubre y, durante varios días, los usuarios pudieron explorar los proyectos participantes, descargar sus demostraciones y conocer las propuestas de estudios independientes que buscan llamar la atención antes de publicar sus juegos completos.

Entre los títulos que participaron en esta edición se encuentra Probably Stolen, un juego de gestión con elementos de rol ambientado en un entorno cyberpunk. Los jugadores administran un negocio en el que deben tomar decisiones sobre mercancías, clientes y actividades ilegales, con consecuencias que influyen en el desarrollo de la partida. El juego ha llamado la atención por combinar administración, decisiones morales y una ambientación de ciencia ficción.

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El Dato: Para probar las muestras de los juegos, recomendamos estar atento a los anuncios oficiales de Steam para conocer la fecha de la siguiente edición.

Otra propuesta es Hela: of Mice & Magic, una aventura de exploración y colección que permite recorrer escenarios, resolver acertijos y descubrir objetos. Su diseño contempla el juego cooperativo, aunque también ofrece mecánicas para quienes prefieren avanzar en solitario.

Para experiencias diferentes, False Echo plantea una aventura de investigación con una estructura que recuerda a los juegos de inspección y toma de decisiones. La demostración permitió conocer parte de sus mecánicas y explorar cómo las elecciones del jugador pueden influir en el desarrollo de la historia.

También figura Frostrail, una propuesta de supervivencia ambientada en un mundo helado, así como Loftia, un proyecto de simulación social con énfasis en la construcción de comunidades y una experiencia de juego más relajada.

El Tip: Uno de los demos más populares del evento fue el del juego Worst Class Ever.

Steam Next Fest funciona como una plataforma de promoción para los creadores. Los estudios pueden recibir comentarios, identificar aspectos que necesitan ajustes y comenzar a construir una comunidad antes del estreno comercial.

La edición de octubre refleja, además, la enorme cantidad de proyectos que compiten por la atención del público. GamingOnLinux reportó el 20 de octubre que SteamDB registraba más de 7 mil demos asociados, una cifra que ilustra tanto la diversidad de propuestas como la dificultad de encontrar títulos en un catálogo tan amplio.

Uno de los principales atractivos de Steam Next Fest fue que permitió a los jugadores conocer títulos que todavía se encuentran en desarrollo y que no cuentan con la misma visibilidad que los grandes lanzamientos. A través de las demostraciones, los estudios pudieron mostrar sus mecánicas, su estilo visual y sus planteamientos narrativos, mientras que los usuarios tuvieron la oportunidad de decidir qué juegos quieren seguir de cerca antes de su estreno.

Además de probar los juegos, los participantes pudieron agregar sus favoritos a la lista de deseados de Steam para recibir información sobre futuras novedades y lanzamientos. Esta herramienta resulta útil para los desarrolladores independientes, pues les permite identificar el interés del público y construir una comunidad alrededor de sus proyectos antes de que lleguen al mercado. No obstante, aparecer en el festival no garantiza una fecha de lanzamiento cercana ni que todas las propuestas lleguen a publicarse.

Para los usuarios, la principal recomendación en este tipo de eventos es aprovechar los filtros de búsqueda y reservar tiempo para probar juegos fuera de sus géneros habituales. El festival puede ser una forma de descubrir proyectos que todavía no tienen tanta visibilidad como las grandes producciones.

Steam Next Fest concluyó el 26 de octubre. Las demostraciones fueron gratuitas durante el evento.