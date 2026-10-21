¿Vale la pena la edición de aniversario? Todo sobre la llegada de la ROG Xbox Ally X20 a México

Desde los días de las pantallas monocromáticas hasta tener gráficos de alta definición en la palma de la mano, jugar en cualquier parte nunca pasa de moda, pero a su vez, los gamers no dejan de buscar aquellos dispositivos que logren aportar una experiencia más allá de los videojuegos disponibles en sus catálogos.

En La Razón, tuvimos la oportunidad de conocer de cerca la ROG Xbox Ally X20, una edición especial que celebra los 20 años de la marca y captura las miradas gracias a una elegante carcasa negro traslúcido con detalles dorados que deja ver sus componentes internos.

Todo sobre la llegada de la ROG Xbox Ally X20 a México ı Foto: Mariana Garibay

Más allá del apartado estético, el dispositivo llega equipado con una pantalla ROG Nebula HDR OLED de 7.4 pulgadas y un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, diseñados para ofrecer sesiones de juego portátiles sin sacrificar calidad ni potencia. Además, cuenta con 24 Gigabytes de RAM, un terabyte de almacenamiento y una nueva versión del software Armoury Crate Special Edition.

En cuanto al diseño exterior y el control, uno de los cambios más significativos está en sus joysticks, que integran tecnología TMR (magnetorresistencia en túnel) para erradicar por completo el molesto stick drift, ese fallo recurrente donde las palancas registran movimientos fantasma. A esto se le suman gatillos con retroalimentación háptica para una mayor precisión, así como empuñaduras recubiertas de goma pensadas para maximizar la comodidad durante jornadas prolongadas.

ASUS también rediseñó el sistema de refrigeración con tres vías de circulación de aire, lo que mejora el flujo de aire un 20%, mientras que la superficie de las aletas del disipador de calor aumenta un 11%, lo que evita que el dispositivo se sobrecaliente y falle.

Al compararla con la ROG Xbox Ally X, la edición de aniversario apuesta más por perfeccionar la experiencia que por dar un salto en potencia. Ambas comparten el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme, 24 GB de memoria RAM y un terabyte de almacenamiento, por lo que el rendimiento en los juegos no representa una diferencia sustancial.

Las mejoras se concentran en la pantalla OLED de 7.4 pulgadas, los joysticks TMR, la refrigeración y la ergonomía, aspectos que elevan la calidad de uso, aunque difícilmente justificarán el cambio para quienes ya tienen el modelo anterior. Por ello, su atractivo está principalmente en el diseño conmemorativo y las mejoras de comodidad, más que en una nueva generación de rendimiento.

Sin embargo, lo más atractivo es la experiencia premium que ofrece la consola al adquirir el bundle que incluye un adaptador, un estuche protector y gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, algo que cambia por completo la experiencia del juego al ofrecer una pantalla virtual de 171 pulgadas. Además, la pantalla Micro-OLED cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0.01 milisegundos.

Esto resulta en una experiencia de juego fluida y envolvente que mezcla comodidad en el agarre con una excelente calidad de imagen, aunque no muy lejana a la de su edición anterior si solo hablamos del portátil. Cabe mencionar que esta versión ha sido pensada principalmente para coleccionistas; la consola tiene un precio oficial de 26 mil 999 pesos mexicanos, mientras que el bundle completo alcanza los 49 mil 999 pesos.

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