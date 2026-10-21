Conoce todo lo que sabe tu Smart TV sobre ti y cómo te identifica

Las Smart TV se han convertido en centros de entretenimiento que concentran plataformas de streaming, videojuegos, música y acceso a Internet. Sin embargo, detrás de sus funciones inteligentes también existe una cuestión que suele pasar desapercibida: ¿cuánta información pueden recopilar sobre quienes las utilizan?

La respuesta depende de la marca, el sistema operativo, las aplicaciones instaladas y los permisos que se hayan aceptado. Aunque no significa que todos los televisores graben permanentemente lo que ocurre en casa, algunos modelos sí cuentan con tecnologías capaces de reconocer el contenido reproducido y utilizar esa información para personalizar recomendaciones o publicidad.

EL DATO: RECHAZA los “Consentimientos Opcionales”, al actualizar o encender la televisión, acepta únicamente los Términos de Uso Obligatorios para sus clientes.

Una de las tecnologías detrás de la recopilación de datos es el reconocimiento automático de contenido, conocido como ACR por sus siglas en inglés (Automatic Content Recognition).

Este sistema permite identificar programas, películas y anuncios que aparecen en la pantalla mediante el análisis de imágenes o sonidos. Según la implementación, el televisor puede generar una identificación digital del contenido y enviar información relacionada con su reproducción a servidores externos.

Los datos recopilados pueden utilizarse para elaborar estadísticas de audiencia, mejorar recomendaciones o mostrar anuncios personalizados. El riesgo para la privacidad aparece cuando los usuarios desconocen qué información se obtiene.

4 De cada 5 aplicaciones gratuitas contienen rastreadores ocultos

La presencia de funciones de control por voz puede aumentar las dudas sobre la privacidad. Algunos televisores incorporan micrófonos en el control remoto o en el propio equipo; otros permiten conectar dispositivos externos que incluyen estas funciones. No todos los modelos cuentan con cámara integrada.

EL TIP: LOS SISTEMAS operativos de varias marcas están diseñados para realizar un mapeo constante de la red local de tu hogar.

Es importante distinguir entre tener un micrófono y transmitir constantemente conversaciones. El funcionamiento depende del fabricante, el modelo y la configuración de reconocimiento de voz.

En septiembre de 2026, LG publicó una explicación sobre la privacidad de sus televisores en la que señaló que sus equipos no graban ni transmiten continuamente las conversaciones de los usuarios. Según la empresa, el procesamiento de voz comienza cuando se activa una interacción compatible, mediante una palabra de activación o el botón correspondiente del control remoto.

Por ello, no es correcto afirmar que todas las Smart TV espían permanentemente a sus propietarios. Sin embargo, sí conviene revisar qué funciones de voz están activadas y qué información se comparte al utilizarlas.

CÓMO PROTEGER TU PRIVACIDAD. No necesitas dejar de utilizar tu televisor inteligente para reducir la información que compartes. El primer paso es revisar el apartado de privacidad durante la configuración inicial y volver a consultarlo desde los ajustes del equipo.

Éstas son algunas medidas para aplicar:

• Desactiva el reconocimiento automático de contenido (ACR) si no deseas que se utilice esta función para recopilar información sobre lo que ves.

• Revisa las opciones de publicidad personalizada. Deshabilita la recopilación de datos de visualización y uso cuando el dispositivo permite hacerlo.

• Limita el control por voz. Desactiva esta función si no la necesitas y revisa los permisos asociados.

• Lee los permisos de las aplicaciones. Cada plataforma de streaming puede recopilar información conforme a sus propias políticas, independientemente de los ajustes del fabricante.

• Mantén actualizado el televisor. Las actualizaciones pueden corregir vulnerabilidades de seguridad y mejorar el funcionamiento del dispositivo.

Los nombres de los menús cambian según la marca y el modelo, por lo que conviene buscar términos como «privacidad», «datos de visualización», «servicios interactivos» o «reconocimiento de contenido».

En definitiva, una Smart TV no necesita una cámara oculta para conocer parte de tus hábitos: basta con que recopile información sobre lo que reproduces y cómo utilizas sus funciones. La clave está en identificar qué datos obtiene tu dispositivo, para qué se utilizan y qué opciones tienes para limitar esa recopilación.