¿Tienes electrónicos viejos? Deséchalos correctamente

CAMBIAR DE CELULAR, comprar una computadora nueva o renovar el televisor suele dejar una pregunta pendiente: ¿qué hacer con los aparatos que ya no utilizamos? Aunque guardarlos en un cajón parece una solución práctica, acumular dispositivos electrónicos en casa no permite aprovechar sus materiales ni garantiza que reciban un tratamiento adecuado cuando finalmente se desechan.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE, requieren un manejo especial debido a que contienen materiales que pueden recuperarse, pero también componentes potencialmente peligrosos si se rompen o se manipulan de forma inadecuada.

76 Aparatos electrónicos tiene un hogar promedio

Por eso, antes de tirar un equipo, conviene evaluar si todavía funciona, preparar sus datos y localizar un punto de recolección autorizado.

Los celulares, las computadoras, las impresoras, los controles, los cables y otros dispositivos contienen materiales como plástico, vidrio y distintos metales que pueden recuperarse mediante procesos especializados.

Algunos equipos también incluyen baterías y componentes que, si se dañan o se manejan incorrectamente, pueden liberar sustancias contaminantes o representar riesgos de incendio. Cuando los aparatos se mezclan con los residuos domésticos, se dificulta su separación y aumenta que terminen en sitios inadecuados.

El reciclaje especializado permite recuperar materiales aprovechables y reducir la necesidad de extraer nuevos recursos. Para lograrlo, es importante entregar los aparatos a programas de acopio o empresas que cuenten con procesos adecuados de recolección y tratamiento.

EL DATO: EL RECICLATRÓN se lleva a cabo preferentemente el último fin de sema na de cada mes en un horario de 9 a 16 horas.

Una alternativa es buscar programas de reciclaje organizados por autoridades ambientales, universidades, fabricantes o empresas especializadas. Antes de trasladar tus aparatos, verifica qué artículos reciben, en qué condiciones deben entregarse y si aceptan baterías por separado.

En la Ciudad de México existe el Reciclatrón, un programa gratuito de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que organiza jornadas para recibir aparatos eléctricos y electrónicos y promover su aprovechamiento responsable. La dependencia publica las fechas y sedes en su sitio oficial, por lo que conviene consultar el calendario actualizado antes de acudir.

También puedes revisar si el fabricante ofrece programas de devolución o reciclaje. No todos los puntos aceptan los mismos productos, así que es importante confirmar sus condiciones.