Gears of War: E-Day regresa al origen de la guerra

La guerra contra los Locust vuelve a ocupar el centro de la historia de Gears of War: E-Day, un videojuego que explora los primeros momentos de uno de los conflictos más importantes de la franquicia. En lugar de continuar los acontecimientos de entregas anteriores, el título lleva a los jugadores al inicio de la invasión que transformó el planeta Sera.

Desarrollado por The Coalition y publicado por Xbox Game Studios, el juego se lanzó el 6 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S y PC, con disponibilidad desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. También puede jugarse a través de Steam. La edición Premium permitió acceder desde el 1 de octubre.

La historia de Gears of War: E-Day se desarrolla 14 años antes de los acontecimientos del primer juego. Su punto de partida es el Día de la Emergencia, conocido como E-Day, cuando los Locust emergen desde las profundidades y comienzan un ataque contra la población.

El Dato: En Steam, la versión regular del juego tiene un costo de 1,399 pesos mexicanos.

La campaña vuelve a reunir a Marcus Fenix y Dominic Santiago, dos personajes fundamentales para la saga. Sin embargo, en esta etapa sus historias se sitúan en un momento anterior al que los jugadores conocieron en los primeros títulos, lo que permite explorar sus vínculos.

Aunque E-Day recupera las mecánicas de combate que identifican a la serie, el estudio desarrolló sus sistemas desde cero para modernizar la experiencia. El desplazamiento entre coberturas continúa siendo una parte esencial de los enfrentamientos, pero incorpora movimientos más fluidos y nuevas posibilidades para recorrer los escenarios.

Imágenes del videojuego en sus sagas más importantes. ı Foto: Especial

El arsenal también combina armas emblemáticas de la franquicia con nuevas herramientas para los enfrentamientos a corta distancia. A esto se suman enemigos que buscan recuperar la sensación de peligro de los primeros juegos, con una atmósfera más oscura y violenta.

El título utiliza Unreal Engine 5, una tecnología que permite desarrollar escenarios detallados y mejorar la presentación visual. De acuerdo con la información oficial de Xbox, la versión para consolas Xbox Series X|S está optimizada para ofrecer resolución 4K Ultra HD, HDR y hasta 60 cuadros por segundo.

El videojuego está disponible para Xbox Series X|S y computadoras con Windows, además de Steam. También cuenta con opciones de juego en la nube.