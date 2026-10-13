Trabajadores del IMSS hacen ‘mega marcha’, y otras manifestaciones en CDMX HOY 13 de octubre

En un nuevo episodio de las protestas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajadores en activo y jubilados realizarán una marcha este martes desde el Centro Médico Siglo XXI hasta las Oficinas Centrales en Paso de la Reforma.

La movilización está prevista para comenzar a las 15:00 horas y se prevé la asistencia de mil 500 personas, entre trabajadores en activo, jubilados, integrantes de sindicatos y otras organizaciones.

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS. ı Foto: Cuartoscuro

Esta protesta sigue a varias semanas de manifestaciones y paros. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que el gobierno federal no está “cruzado de brazos”, en tanto que el director general del IMSS, Zoé Robledo, se ha comprometido con diálogo y revisiones piso por piso.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 13 de octubre se esperan una marcha, siete concentraciones y una cita.

Marchas

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Se concentrarán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs con destino a las Oficinas Centrales del IMSS (Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Demandan la renuncia del Secretario General del SNTSS, respeto a derechos laborales, abasto de insumos, entre otras peticiones. Se prevé el arribo de autobuses y un aforo de 1,500 personas).

Concentraciones

SECCIÓN 35 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL : Se concentrarán en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del IMSS (Calle 7 No. 200, Col. Agrícola Pantitlán, Alc. Iztacalco) a las 09:00 hrs. (Exigen abasto de medicamentos, insumos, plazas vacantes y mejores condiciones laborales; posteriormente se trasladarán a la sede de la Sección XXXV. Aforo: 350).

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Realizarán una conferencia política sobre la criminalización de la protesta y la desaparición forzada. Aforo: 40).

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en la Torre de Rectoría de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 10:00 hrs. (Exigen 20% de aumento salarial y revisión contractual. No se descarta el bloqueo de vialidades en Av. Insurgentes Sur. Aforo: 2,500).

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Exigen justicia para mujer víctima de violencia. Aforo: 30).

TRABAJADOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS : Se concentrarán en el Comité Ejecutivo del SNTPRM (Zaragoza No. 15, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Exigen respeto a sus derechos laborales. Aforo: 10).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán de forma simultánea a las 12:00 hrs en tres puntos: Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero). (Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres. Aforo total: 45).

COMUNIDAD POLITÉCNICA: Se concentrarán a las 13:00 hrs en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República (Correo Mayor No. 8) y en la Secretaría de Educación Pública (República de Argentina No. 28), ambas en la Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. (Solicitan incremento presupuestal al IPN, pago a jubilados y libre manifestación. Aforo: 150).

Citas Agendadas

COMERCIANTES AMBULANTES: Se reunirán a las 14:00 hrs en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc). (Solicitan espacios en la vía pública para la venta de sus productos. Aforo: 10).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am