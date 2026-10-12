IMSS emprenderá revisión ‘piso por piso’ en hospitales para identificar deficiencias

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, en conferencia de prensa el 12 de octubre de 2026.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emprenderá visitas “piso por piso” en 277 hospitales para identificar qué hace falta para garantizar la atención a pacientes y para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que esta semana iniciarán la revisión para escuchar directamente al personal por los problemas que han denunciado durante su protesta.

“Eso no lo vamos a hacer desde una oficina, sino directamente en donde ocurren las cosas, en los almacenes también, en los centros de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona, dónde hace falta más personal y por eso escucharlos es siempre el primer paso para resolver”, declaró.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, en conferencia de prensa el 12 de octubre de 2026. ı Foto: IMSS

Supervisión de insumos, equipo, mobiliario...

La supervisión se realizará en Unidades Médicas de Alta Especialidad, centros médicos nacionales, en occidente, noreste, los hospitales regionales, los de zona y también los rurales, donde se hablará directamente con los directores, titulares de las delegaciones del IMSS, así como médicos y sus equipos.

La verificación rondará ocho temas clave: el abasto de insumos consumibles, como jeringas, apósitos, catéteres; el surtimiento de recetas, particularmente las intrahospitalarias y su surtimiento desde el almacén hasta las unidades médicas.

También se revisará la contratación de personal que sólo es requerido para cubrir vacaciones, ausentismo o jubilaciones.

El cuarto punto será sobre el equipo médico de uso cotidiano que muchas veces no es considerado, como las bombas de infusión, los monitores de signos vitales, ventiladores de traslado y que quizá ya no sólo requieren mantenimiento, sino su sustitución.

Igualmente se tomará en cuenta el mobiliario, como los escritorios y sillas de consultorios y áreas administrativas; el estado en el que se encuentran los elevadores, aire acondicionado, gases medicinales o instalaciones hidrosanitarias.

La inspección también será sobre la disponibilidad de jabón y sanitas en los baños y vestidores, además de las dietas y calidad de los alimentos, debido a que a diario se prepara 1.2 millones de raciones para trabajadores y pacientes.

El octavo punto será sobre la organización y gestión interna, para garantizar que quienes dirigen los hospitales estén al tanto de su funcionamiento piso por piso.

Zoé Robledo subrayó que no se esperará hasta tener un diagnóstico final para dar salida a los problemas que se identifiquen en cada hospital, sino que se responderá a las demandas a la brevedad.

Para ello se recurrirá a un plan de tres condiciones: identificar las prioridades; determinar una fecha para cada compromiso y nombrar un responsable por cada tarea que se deba cumplir.

Al admitir que el cumplimiento de recetas no es total, ya que se encuentra en 96.7 por ciento, se impulsará el sitio recetacompleta.gob.mx, para que cualquier derechohabiente al que no se le entreguen los medicamentos completos ingrese con su CURP y levante un reporte para que se le brinden opciones que garanticen que cuente con sus fármacos.

Consulta a trabajadores sobre mejora salarial, el 14 de octubre

En cuanto a la demanda para una mejora salarial, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, confirmó que la consulta se realizará el 14 de octubre y se habilitarán 670 puntos de recepción de votos para que los 476 mil 260 trabajadores con derecho a voto acudan a opinar sobre la propuesta.

Consultado en torno a la demanda de los trabajadores durante la protesta, que exigen el retiro del líder sindical Rafael Olivos Hernández, comentó que eso es un asunto sólo del propio Sindicato para el que se puede abrir una consulta, pero por ahora el asunto es revisar la situación salarial.

“La Secretaría ni tampoco el Centro Federal ni ponen ni quitan líderes sindicales. Esos tiempos se acabaron, son las personas trabajadoras y ya pues tocan momentos de discusión, como digo, y de consulta sobre la elección de representantes en este momento en particular es una de incremento al salario, y pues eso es lo que está en en en la consulta misma”, remarcó.

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cehr