Hay demandas médicas legítimas, pero también campaña: CSP ante movilizaciones de personal de salud

En medio de las movilizaciones de personal de salud a lo largo del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que hay demandas legítimas que deben ser atendidas; no obstante, refirió que también hay una “campaña” para acusar desabasto de insumos y medicamentos.

La semana pasada arrecieron las protestas por parte de médicos, enfermeros y demás personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que bloquearon vialidades, principalmente en el centro del país, y suspendieron de manera parcial sus labores para exigir aumento salarial, así como la garantía de que se les dote del material suficiente que requieren para atender a los pacientes.

Al abordar las visitas a hospitales en los 24 estados adscritos al IMSS Bienestar que emprendió esta semana, la mandataria compartió que fue abordada por personal del IMSS que se quejó del desabasto, a partir de lo cual habló con el director, Zoé Robledo, para señalarle que sí hay quejas que necesitan ser atendidas.

No sólo se trata de la falta de insumos, refirió, sino de contrataciones pendientes de personal que se incorporó para atender la pandemia de Covid-19.

“Me hablan de algunos problemas de desabasto. Ayer en la tarde vi a Zoe, estuvimos trabajando y ya le comenté que, digamos, hay demandas que son legítimas y que hay que atender. También todavía quedan algunos médicos que fueron contratados durante el Covid, que todavía no son contratados con todas sus prestaciones. Entonces, todo eso se ha ido resolviendo poco a poco, pero todavía quedan algunos médicos, enfermeras, personal de salud a los que hay que darles todas las condiciones. Eso tiene que acelerarse”, declaró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

También reconoció que existe desabasto, del cual en parte responsabilizó a los proveedores, así como inconvenientes en materia de distribución, sobre lo cual afirmó que el director del Seguro Social ya analiza una solución.

“Problema de desabasto que hay algunos problemas de proveedores, pero también hay problemas dentro del IMSS, de distribución que Zoé está tomando medidas para poder resolver. Y que hay que atender, evidentemente hay que atenderlos”, enfatizó.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ve una “campaña” para acusar desabasto, mencionando la queja que expuso la polítologa Denise Dresser al no haber encontrado en farmacias privadas un medicamento que necesitaba, lo cual negó que tenga relación con el problema en el sector público.

“Eso es independiente también de que esta campaña se subieron los de siempre para hacer de esto una cosa muy muy grande, ¿no? La Denise Dresser, echando la culpa al gobierno de que no encontraba un medicamento en las farmacias privadas. Las farmacias privadas tienen totalmente abierta la posibilidad, obviamente con la autorización de Cofepris, para tener y distribuir sus medicamentos. Eso no tiene nada que ver con en todo caso algún problema que pueda presentarse en los centros de salud y los hospitales del país”, declaró.

Respecto a las quejas en materia laboral, se dijo confiada en que se alcanzará un acuerdo entre ambas partes.

Por otro lado, se mostró en contra de los arreglos que se hacen a los hospitales antes de su visita, para mostrar que todo está en óptimas condiciones, lo cual rechazó porque el objetivo de su asistencia es verificar las condiciones reales.

“En efecto, la idea es que llegara sin la gran parafernalia y que no se avisará previamente, pues hay una mala práctica de que cuando va a llegar la presidenta o el presidente se poda, se asfalta, se pinta para que se vea todo bonito. Les digo yo a los vecinos, bueno, pues por lo menos ayudó en algo la llegada de la presidenta, pero no es la idea. La idea es llegar y ver cómo está la situación real”, remarcó.

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FGR