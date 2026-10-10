¿Qué está pasando en el IMSS? Esto dice el director Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que los servicios médicos continúan operando en la República.

Ante las recientes manifestaciones de grupos de trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS en distintas entidades, el Instituto reiteró su disposición al diálogo para atender las demandas relacionadas con la operación de la institución y las condiciones laborales.

Una de las diferencias se refiere al incremento salarial de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El próximo 14 de octubre, las y los trabajadores participarán en una consulta para pronunciarse sobre dicho incremento, ejercicio de decisión democrática que el IMSS dijo respetar.

Sin embargo, reconoció que otras demandas, como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), requieren modificaciones legales que no corresponden a las atribuciones del Seguro Social.

Ante este escenario, el IMSS hizo un llamado para que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, respetando los derechos de terceros y manteniendo libres los accesos a hospitales y clínicas, particularmente los destinados a urgencias y ambulancias.

IMSS mantiene la operación de sus servicios médicos

Del 2 al 9 de octubre, el IMSS registró el nacimiento de 5 mil 745 bebés, realizó 30 mil 583 cirugías, otorgó 662 mil consultas de especialidad y 2 millones de consultas de Medicina Familiar.

Lo anterior, gracias al trabajo de 511 mil personas que integran la institución de seguridad social más grande de América Latina.

Aumentan servicios de hemodiálisis, trasplantes y atención especializada

Desde 2019, los trabajadores asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones; los pensionados, de 4.3 a 6.3 millones; y las madres y padres de asegurados, de 4.4 a 5.9 millones. Además, siete de cada diez adultos mayores en México reciben atención en el Seguro Social.

Para responder a esta demanda, se han incorporado 109 mil trabajadores adicionales, entre ellos 28 mil integrantes del personal de enfermería y 39 mil médicos especialistas.

En los últimos dos años, durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han inaugurado siete hospitales; ocho más entrarán en operación próximamente y otros 19 están en construcción. La meta para 2030 es sumar más de 10 mil camas hospitalarias.

En materia de atención médica, el Instituto ha abierto más de 17 mil turnos de Medicina Familiar en horarios vespertinos y fines de semana, además de ampliar los servicios especializados.

En hemodiálisis, pasó de atender a 76 mil pacientes en 2019 a 100 mil actualmente. En trasplantes, realizó 3 mil 500 procedimientos en 2025, la cifra más alta en la historia del IMSS.

Asimismo, los centros especializados en cáncer infantil aumentaron de tres a 36, mientras que las salas de hemodinamia para la atención de infartos en hospitales de segundo nivel pasaron de seis a 82.

¿Te preguntas que está pasando en el #IMSS? Zoé Robledo, Director General del Instituto lo explica.



• Desde 2019 el IMSS ha incorporado 109 mil trabajadores, ampliado su infraestructura y aumentado su atención.

• ⁠El Instituto respeta las manifestaciones y la consulta del… pic.twitter.com/p5vU64vMvr — IMSS  (@Tu_IMSS) October 10, 2026

Abasto de medicamentos

El IMSS señaló que este crecimiento no significa que todos los problemas estén resueltos. La mayor demanda y el aumento de las enfermedades crónicas siguen generando saturación, tiempos de espera y desafíos en el abasto de medicamentos.

Actualmente, el Instituto surte recetas a 769 mil personas diariamente, con un abasto promedio de 94 por ciento. Para atender las recetas no surtidas, están disponibles la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y el teléfono 800 953 2218.

El IMSS reconoció los retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que enfrenta, y señaló que atenderlos requiere inversión, supervisión, diálogo y el trabajo conjunto de quienes integran la institución.

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cehr