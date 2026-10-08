IMSS sostiene que aumento salarial es de 6.8% y no de 2.9%

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a mantener el diálogo y evitar bloqueos viales, luego de que un grupo abandonó la mesa de diálogo que se llevaba a cabo este jueves en sus instalaciones, y cerró la circulación en Paseo de la Reforma.

En paralelo, el IMSS precisó que el incremento salarial acordado con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es de 6.8 por ciento integral, y no de 2.9 por ciento, como sostienen los manifestantes.

El aumento se compone de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 en prestaciones, y fue aprobado en el Congreso Nacional sindical el pasado 11 de septiembre.

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Asimismo, aclaró que la reunión realizada en instalaciones de la Segob no constituye una negociación entre el IMSS y el sindicato, sino una mesa de diálogo entre la dirigencia sindical y grupos inconformes, incluidos trabajadores activos y jubilados, con la dependencia federal como mediadora.

El IMSS participa únicamente como escucha y sostuvo que su relación con el sindicato es “positiva, productiva y permanente”.

Agregó que el sindicato fijó para el 14 de octubre la consulta a la base sobre el incremento, conforme a la Ley Federal del Trabajo y bajo la verificación de la autoridad laboral, por lo que serán los trabajadores quienes tendrán la última palabra.

El IMSS también destacó que los aumentos salariales han sido sostenidos desde 2019, con incrementos de 5.6 por ciento ese año, 5.7 en 2020, 5.9 por ciento en 2021, 7.5 en 2022, 7.8 en 2023, 8 en 2024 y 8.1 por ciento en 2025, en su mayoría por encima de la inflación.

Respecto a las diferencias sobre la representación sindical, el Instituto afirmó que se trata de un asunto interno del sindicato en el que no interviene.

Por su parte, la Segob exhortó a los inconformes a privilegiar los canales institucionales y evitar afectaciones a terceros. “El Gobierno de México reitera su disposición para acompañar este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación”, señaló.

La dependencia también rechazó las acusaciones de que integrantes del sindicato fueron retenidos durante la reunión. Aseguró que el señalamiento fue aclarado en la mesa y sostuvo que “no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido”.

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JVR