El titular de la Defensa al dar su mensaje en el Zócalo.

El general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, subrayó que en la historia del país ha quedado marcada la voluntad de la población como la “fuerza transformadora” del país, como se mantiene hasta hoy.

“En congruencia con nuestro legado, los soldados de tierra y aire y ahora también los guardias nacionales refrendamos con honor y profunda convicción el firme compromiso inquebrantable de seguir caminando junto a México. Porque para toda mujer y hombre que forma parte de las fuerzas armadas, servir a la patria constituyen más alto significado de nuestra vocación”, exclamó ante la Plaza de la Constitución.

En el mismo tenor, subrayó que se mantendrá la defensa de lo que el país ha conquistado junto al Ejército.

“Por ello, con el honor de nuestra historia, la firmeza de nuestras convicciones y la entrega de nuestro esfuerzo seguiremos defendiendo lo que juntos hemos conquistado. Seguiremos forjando día a día una nación digna de su pasado, orgullosa de su pueblo y llena de esperanza en su porvenir. Seguiremos construyendo el México que merecen las generaciones presentes y futuras”, dijo.

Recordando la movilización de 1910, afirmó que ésta fue la fusión de las aspiraciones de la población con los principios de las fuerzas militares, que llevaron a la Constitución de lo que hoy es el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

De allí, destacó las conquistas que las mujeres han ganado para conseguir condiciones igualitarias en múltiples escenarios, como lo es hoy la Presidencia de la República a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se realiza cada 20 de noviembre desde 1961, este año se concretó el ascenso de 68 coroneles a la jerarquía de general.

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FGR