La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este viernes en el Zócalo capitalino el Desfile Conmemorativo por el 116 Aniversario del Inicio de Revolución de México.

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum llegó esta madrugada a México procedente de China, esta mañana observa el Desfile Conmemorativo por el 116 Aniversario del Inicio de Revolución de México.

En el Desfile Conmemorativo por el 116 Aniversario del Inicio de Revolución de México participan más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes retrataron en forma cronológica la evolución del Ejército y Fuerzas Armadas, así como diversos pasajes históricos.

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FGR