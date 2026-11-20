La aprehendieron el jueves en la nche

La expresidenta municipal de Solidaridad (hoy Playa del Carmen), Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia De la Unión Zapata, y la exfuncionaria quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en sus instalaciones de Tacubaya, donde aparece con estatus de traslado.

Hasta ahora no se ha precisado oficialmente el delito que motivó la captura ni la corporación que la ejecutó, sin embargo, algunos medios indican que fue por desvío de recursos.

Versiones extraoficiales señalan que la orden habría provenido de un juez de control de Quintana Roo y que se prevé trasladarla a Playa del Carmen para ponerla a disposición de las autoridades locales.

Roxana Lili Campos Miranda gobernó el municipio entre 2021 y 2024, postulada por la alianza encabezada por el PAN, y perdió la reelección en junio de 2024.

La detención ocurre mientras siguen abiertos procedimientos administrativos relacionados con su gestión.

Entre los antecedentes figuran observaciones a la Cuenta Pública de 2024 y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por alrededor de 88 millones de pesos vinculados al ejercicio de recursos federales de obra pública en 2023.

La exalcaldesa Roxana Lili Campos Miranda había promovido juicios de amparo contra actuaciones del Órgano Interno de Control municipal, en algunos de los cuales obtuvo suspensiones, aunque estas no resuelven el fondo de las observaciones.

Tras dejar el Ayuntamiento, Roxana Lili Campos Miranda se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo, un nombramiento que llamó la atención por los expedientes abiertos en Quintana Roo.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si la captura está directamente relacionada con esas investigaciones administrativas o con otra causa.

La detención no implica culpabilidad; Campos Miranda conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

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FGR