"Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su gira de trabajo por China y regresó a México, después de participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que reunió a representantes de 21 economías de la región.

Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Shenzhen para participar en las actividades del encuentro internacional, en una visita que incluyó reuniones bilaterales, encuentros con empresarios y una agenda enfocada en ampliar las relaciones comerciales, económicas y de cooperación entre México y países de Asia-Pacífico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció su llegada a México en redes sociales, compartiendo una fotografía con la tripulación del vuelo comercial que partió desde Shenzhen, China.

“Llegamos a la Ciudad de México en el vuelo CZ8031 desde Shenzhen, China. Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó en un vuelo comercial sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de Shenzhen hasta la terminal aérea de la Ciudad de México.

Este viernes 20 de noviembre a las 10:00 horas, la titular del Ejecutivo Federal encabezará el Desfile Cívico Militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, en Plaza de la Constitución.

Llegamos a la Ciudad de México en el vuelo CZ8031 desde Shenzhen, China. Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo. pic.twitter.com/DSC83CpnDQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR