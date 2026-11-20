LA PRESIDENTA, durante su reunión con el primer ministro de Australia, ayer, en Shenzhen, China

Al cerrar su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que su gira fue “muy productiva y exitosa”, ya que logró afianzar una “nueva era” con China y se fortaleció el vínculo con otros países; además, se formalizó el restablecimiento de la relación diplomática con Perú.

Desde Shenzhen, China, la mandataria ofreció un balance de los alcances obtenidos durante estos cinco días del foro económico, de los cuales, afirmó, regresará a México satisfecha.

“Ha sido una gira muy productiva y exitosa para México… Nos vamos muy satisfechos, la verdad, creo que todo el equipo. Ha sido una gran experiencia. Representar al pueblo de México es un privilegio. Y creo que es reconocido por todo el mundo el momento que vive México. Y ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países. Entonces, llevamos lo mejor, trajimos lo mejor de México, que es la representación de su pueblo, el pueblo, y llevamos lo mejor hacia México”, declaró.

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El Dato: Sheinbaum planteó en APEC que las naciones deben abandonar “una lógica en la que unos ganan y otros pierden” para abrazar, en cambio, una de prosperidad compartida.

Aunque reafirmó que no hay planes de crear un tratado comercial con el gigante asiático, destacó que su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, abrió una “nueva era” de cooperación con la firma de memorandos y el establecimiento de acuerdos en materia de salud, energía, ciencia, turismo, medioambiente y en el vínculo diplomático y económico.

“Ya tenemos una relación comercial muy grande. Entonces, no es nuestro interés avanzar en un Tratado de Libre Comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos. Y por eso los memorándums de entendimiento que se firmaron en esta visita y que vamos a seguir desarrollando en el futuro próximo”, señaló la Presidenta.

A pesar de que la mandataria volvió ayer a México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá para representar al Gobierno en una reunión sobre inversiones y comercio.

Uno de los memorándums firmados en Shenzhen fue para la cooperación internacional en educación, ciencia e innovación, que dará pie a la creación de un fondo para incrementar la movilidad estudiantil y desarrollar proyectos de investigación junto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

21 Países integran el Foro de Cooperación Económica APEC

Los titulares de las secretarías de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, coincidieron en que se refrendó la tradición diplomática de México al establecerse más puentes con otros países y plantear la búsqueda de soluciones pacíficas.

En materia de energía, el acuerdo será para una cooperación técnica de formación de capacidades especializadas en la generación de tecnología termosolar, con el objetivo de instalar una planta en México que permita el aprovechamiento de la energía geotérmica, expuso la secretaria Luz Elena González.

Se suscribió un entendimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, para trabajos sobre saneamiento de ríos, manejo de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.

En cuanto al primer punto, la secretaria Alicia Bárcena se dijo impresionada de la restauración de 16 afluentes con 14 kilómetros de extensión, así como la planta de tratamiento manejada con inteligencia artificial para procesar 100 mil toneladas de agua al día, lo cual llamó la atención para replicar en el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

En educación y ciencia, el plan es crear un centro binacional de estudio de las matemáticas y el intercambio de estudiantes para que durante un año profundicen sus conocimientos en ciencia y tecnología.

El secretario de Salud, David Kershenobich, ratificó el interés por replicar el uso de IA en los hospitales y adelantó la intención de impulsar el envío de personal de salud mexicano para que se familiarice con otros tipos de atención a través de la medicina tradicional y alópata y el uso de esta inteligencia.

En turismo, la secretaria Josefina Rodríguez comentó que se afianzó la relación con miras a declarar el ciclo 2027-2028 como el Año del Turismo México y China, con motivo de los 50 años de relación. En esta materia, la Presidenta explicó que la petición a China de enviar un panda a México es símbolo de amistad para el gigante asiático y se relaciona con el plan de conservación de las especies.

Relación con Perú. Una de las reuniones bilaterales sostenidas por la Presidenta fue con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, con quien se recuperó el vínculo diplomático que se vio fracturado hace cuatro años a raíz del respaldo que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al expresidente Pedro Castillo, en su momento acusado de rebelión por intentar la disolución del Congreso, y también por supuesta corrupción.

“Fue una decisión de Perú romper las relaciones a partir de nuestra posición respecto al presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori restablecer las relaciones. Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México, y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación. Entonces, realmente, fue la conversación que tuvimos con ella”, declaró.

Durante este viaje, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo siete encuentros bilaterales: con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el de China, Xi Jinping; el de Vietnam, Tô Lâm; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, así como con Fujimori y una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Respecto a la conversación con esta última, destacó el reconocimiento del FMI al desempeño de la economía mexicana, calificado como “bueno”.

“Ella quiso compartir con nosotros… Recientemente hicieron una revisión de la economía mexicana… Habló muy bien del desempeño de la economía mexicana y quería compartir con nosotros la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional, no solo sobre México, sino en general de la economía mundial”, comentó Sheinbaum.

Acuerdo comercial con EU podría cerrarse en diciembre: Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México y Estados Unidos podrían cerrar un acuerdo comercial bilateral a mediados de diciembre. La posibilidad fue uno de los resultados de la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

Al concluir su participación en la cumbre, la mandataria federal informó que acordó reunirse nuevamente con Trump el 14 y 15 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, durante la Cumbre del G20. En ese encuentro buscarían concretar el convenio comercial.

“Fue una reunión muy cordial y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México…

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, dijo en conferencia de prensa desde Shenzhen, China.

El Dato: La IP anticipa un acercamiento con EU para resolver las diferencias arancelarias; aseguró que el país cuenta con una red de 14 tratados como respaldo ante la revisión del T-MEC.

Sheinbaum explicó que las negociaciones llevan alrededor de año y medio y que ambas naciones tienen interés en alcanzar un entendimiento. México busca reducir los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, mientras que también ha atendido las preocupaciones comerciales planteadas por Washington.

La jefa del Ejecutivo señaló que México ha resuelto más de 50 barreras arancelarias que Estados Unidos había identificado. Además, reiteró que su gobierno busca que Trump reduzca los gravámenes al acero, aluminio y sector automotriz, impuestos bajo el argumento de seguridad nacional y al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense.

“Por otro lado, está el tema de los aranceles de 232, en donde vamos muy avanzados, pero todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos, dado que seguimos platicando sobre ellos; pero sí que vamos muy avanzados, eso sí lo podemos decir”, afirmó.

La mandataria aclaró que negociar un acuerdo bilateral no significa que vaya a terminar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que continuará vigente durante 10 años más y podrá renovarse en ese periodo para extender su duración otros 16 años.

Explicó que Estados Unidos ha planteado acuerdos bilaterales por separado con sus socios de América del Norte debido a los aranceles que impuso bajo la Sección 232.

Ante los reclamos de Trump por el déficit comercial de Estados Unidos frente a México, Sheinbaum destacó que nuestro país es el principal comprador de productos estadounidenses. Entre las adquisiciones mencionó el aumento de las exportaciones de electrónicos, impulsado por el crecimiento de la industria de inteligencia artificial y la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Por otra parte, descartó que su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, afecte la relación con Washington. Sostuvo que la integración económica entre México y Estados Unidos es amplia y se mantiene bajo el marco del tratado comercial.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un Tratado Comercial. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, declaró.

Sheinbaum precisó que en su conversación con Trump no abordaron asuntos de seguridad ni migración. Explicó que esos temas se atienden en mesas de trabajo encabezadas por el canciller Roberto Velasco y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.