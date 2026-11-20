Este 20 de noviembre se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un periodo histórico que inició la etapa moderna de nuestro país. Como cada año, el 20 de noviembre se conmemora con un desfile en la zona Centro de la Ciudad de México. Estos son los momentos más relevantes.

10:15 hrs. Acompañan a la presidenta integrantes del gabinete, Brugada, representantes del Congreso...

Después de pasar revista a los contingentes que participarán en el desfile, la presidenta Claudia Sheinbaum toma su lugar en el templete. La acompañan integrantes de su gabinete, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Raúl Bolaños e Higinio Martínez, respectivamente.

Al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

10:00 hrs. Inicia acto cívico con izamiento de bandera encabezado por la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a la Plaza de la Constitución, encabezó el izamiento de bandera y, posteriormente, pasó revista a los contingentes que encabezarán el desfile.

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La acompañan los titulares de las Secretarias de la Defensa y de la Marina.

Presidenta Claudia Sheinbaum, a su llegada a la Plaza de la Constitución para encabezar el desfile. ı Foto: Captura de video

Contingentes listos para dar inicio al desfie. ı Foto: Captura de video

Con desfile, conmemoran 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

El 20 de noviembre de cada año se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. La fecha recuerda el día, 20 de noviembre de 1910, que Francisco I. Madero llamó a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, y para defender el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”.

Dicho evento dio origen al episodio histórico conocido como Revolución Mexicana, una serie de conflictos que enfrentaron a diversas facciones de combatientes en favor de un sistema de gobierno democrático, justicia social, reparto agrario y derechos laborales.

El desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino. Conoce dónde verlo en vivo y cuál será su recorrido 👇🏻https://t.co/pRR6Xtjtwx — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2026

La fecha de término de la Revolución Mexicana es objeto de disputa entre los historiadores. Sin embargo, se acepta que este episodio terminó el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada 20 de noviembre, se conmemora el inicio de este episodio histórico con ceremonias, actos cívicos y un desfile en las calles de la zona Centro de la Ciudad de México.

¡Falta 1 día para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar gallardía, patriotismo y un alto grado de adiestramiento a través de los diferentes contingentes que participarán en la conmemoración del 116… pic.twitter.com/0TEHsY7h9M — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026

El desfile de 2026 será el tercero encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal viajó esta semana a China para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2026, si bien anunció que regresaría para formar parte del evento de este viernes.

Ruta y calles cerradas del Desfile por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el desfile irá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

Por lo anterior, se prevé que recorra la ruta desde avenida Juárez y avenida 5 de Mayo.

En este sentido, se recomiendan las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

#PrecauciónVial | Se llevará a cabo el Desfile Conmemorativo por el CXVI Aniversario de la Revolución Mexicana del Zócalo hacia el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/2F7P0SrIwh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 20, 2026

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