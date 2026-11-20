Este 20 de noviembre se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un periodo histórico que inició la etapa moderna de nuestro país. Como cada año, el 20 de noviembre se conmemora con un desfile en la zona Centro de la Ciudad de México. Estos son los momentos más relevantes.
10:15 hrs. Acompañan a la presidenta integrantes del gabinete, Brugada, representantes del Congreso...
Después de pasar revista a los contingentes que participarán en el desfile, la presidenta Claudia Sheinbaum toma su lugar en el templete. La acompañan integrantes de su gabinete, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Raúl Bolaños e Higinio Martínez, respectivamente.
10:00 hrs. Inicia acto cívico con izamiento de bandera encabezado por la presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a la Plaza de la Constitución, encabezó el izamiento de bandera y, posteriormente, pasó revista a los contingentes que encabezarán el desfile.
Claudia Sheinbaum encabeza Desfile Conmemorativo por 116 Aniversario del Inicio de la Revolución de México
La acompañan los titulares de las Secretarias de la Defensa y de la Marina.
Con desfile, conmemoran 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
El 20 de noviembre de cada año se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. La fecha recuerda el día, 20 de noviembre de 1910, que Francisco I. Madero llamó a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, y para defender el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”.
Dicho evento dio origen al episodio histórico conocido como Revolución Mexicana, una serie de conflictos que enfrentaron a diversas facciones de combatientes en favor de un sistema de gobierno democrático, justicia social, reparto agrario y derechos laborales.
La fecha de término de la Revolución Mexicana es objeto de disputa entre los historiadores. Sin embargo, se acepta que este episodio terminó el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cada 20 de noviembre, se conmemora el inicio de este episodio histórico con ceremonias, actos cívicos y un desfile en las calles de la zona Centro de la Ciudad de México.
El desfile de 2026 será el tercero encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal viajó esta semana a China para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2026, si bien anunció que regresaría para formar parte del evento de este viernes.
Ruta y calles cerradas del Desfile por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el desfile irá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.
Por lo anterior, se prevé que recorra la ruta desde avenida Juárez y avenida 5 de Mayo.
En este sentido, se recomiendan las siguientes alternativas viales:
- Eje 1 Norte
- Avenida de los Insurgentes
- Eje 1 Oriente
- Avenida Chapultepec
- Fray Servando Teresa de Mier
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