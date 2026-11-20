Pruebas de impresión de TGM de las boletas, el 21 de julio de 2025

Con el decreto para la reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM), la preocupación inicial será garantizar que cumpla con sus responsabilidades y tenga listos los insumos necesarios para las elecciones de 2027, con transparencia y certeza. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los integrantes independientes de la Junta de Gobierno del organismo, en representación de esa universidad.

En entrevista con La Razón, el doctor en Derecho destacó que, a poco más de 190 días de los comicios, el principal reto será asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que la ciudadanía cuente con todo lo necesario para emitir su voto.

“Siempre me ha gustado ver hacia adelante. A mí, creo, lo que más me preocupará es cumplir con el objetivo de que Talleres Gráficos de México cumpla con su responsabilidad y aportemos nuestro papel que tenemos en realizar elecciones normales, transparentes, con todos los insumos listos”, enfatizó.

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El Dato: TGM deberá evaluar a sus proveedores y publicar un padrón con el objeto, monto y procedimiento de cada contratación. Hay reglas para prevenir conflictos de interés.

Sobre las contrataciones irregulares y los posibles conflictos de interés detectados en el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que las investigaciones corresponden a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a las instancias competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es un tema de revisión de los ejercicios anteriores, pero en este momento creo que lo que tendríamos todos que ver es que se cumpla con el en tiempo y forma con las responsabilidades que tendrá Talleres Gráficos que hacer para que haya elecciones”, enfatizó.

El exrector aclaró que no tiene una propuesta específica para la Junta de Gobierno, sino que busca contribuir de manera colegiada. Como representante de la UNAM, dijo que aportará la experiencia que adquirió en el Poder Ejecutivo federal, donde dirigió la Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud entre 1991 y 1994.

“La representación de la máxima casa de estudios tiene un peso importante… En lo personal, conozco hace muchos años cuando trabajé en el Gobierno federal, entonces, la experiencia que yo pude adquirir a lo largo de los años que presté servicios en el Poder Ejecutivo, trataré de aportarla, como mis conocimientos, para tratar de coadyuvar para que el organismo cumpla con sus cometidos”, dijo.

Agregó: “Es una función de ser miembro de una Junta de Gobierno, no es una función ejecutiva ni tenemos responsabilidades directas, pero sí, desde luego, trataré que sus opiniones jurídicas-administrativas sean tomadas con la mejor voluntad para que se cumpla con los objetivos de esa muy importante institución”.

El Gobierno federal emitió este miércoles un decreto para reestructurar TGM y su Junta de Gobierno. La medida busca que el organismo produzca la mayor parte de la papelería electoral y que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales dejen de contratar a empresas privadas para ese fin. El cambio se anunció tras detectarse contrataciones irregulares del árbitro electoral durante tres décadas.

MODIFICACIONES ı Foto: Especial

Morena acusa a Somos de intentar silenciarlo

| Por Claudia Arellano |

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, informó fueron notificados del procedimiento especial sancionador promovido por Somos. Entre las personas señaladas figuran la Presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado Ricardo Monreal y el propio Ávila, quien acusó al partido de intentar frenar los pronunciamientos sobre presuntas irregularidades en contratos electorales.

“Aparecen como denunciados la titular del Ejecutivo; el responsable de Cepropie; la titular de Comunicación Social de la Presidencia; la diputada Dolores Padierna; el senador Gerardo Fernández Noroña y Citlalli Hernández, entre otros”, señaló.

El diputado sostuvo que los señalamientos de Morena sobre una presunta red de corrupción electoral están respaldados por información sobre contratos y adjudicaciones a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Además, reiteró sus acusaciones contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, a quien responsabilizó de encabezar una presunta estructura de tráfico de influencias durante su gestión.

Como parte de sus argumentos, afirmó que, de los 32 organismos electorales locales, 26 adjudicaron directamente contratos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, por un monto superior a los tres mil millones de pesos.

Acusó a Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis, de modificar las reglas de participación en concursos para favorecer a empresas y limitar la competencia mediante requisitos de experiencia previa en trabajos para el propio instituto. Sostuvo que las adjudicaciones deben revisarse para determinar si existieron sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.

También cuestionó la participación de Lorenzo Córdova en la designación de Guadalupe Taddei al frente del INE, al señalar que las modificaciones legales aprobadas en 2014, durante el llamado Pacto por México, otorgaron al Consejo General facultades para nombrar a las autoridades de los organismos electorales locales.

Advirtió que Morena no dejará de denunciar lo que consideró como una estructura de intereses dentro de las instituciones electorales y rechazó que el procedimiento promovido por Somos vaya a frenar sus pronunciamientos. “No nos van a callar jamás”, sostuvo.