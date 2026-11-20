La jefa del Ejecutivo, ayer, durante la 33 sesión plenaria de APEC.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México y Estados Unidos podrían cerrar un acuerdo comercial bilateral a mediados de diciembre. La posibilidad fue uno de los resultados de la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

Al concluir su participación en la cumbre, la mandataria federal informó que acordó reunirse nuevamente con Trump el 14 y 15 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, durante la Cumbre del G20. En ese encuentro buscarían concretar el convenio comercial.

“Fue una reunión muy cordial y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México…

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“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, dijo en conferencia de prensa desde Shenzhen, China.

El Dato: La IP anticipa un acercamiento con EU para resolver las diferencias arancelarias; aseguró que el país cuenta con una red de 14 tratados como respaldo ante la revisión del T-MEC.

Sheinbaum explicó que las negociaciones llevan alrededor de año y medio y que ambas naciones tienen interés en alcanzar un entendimiento. México busca reducir los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, mientras que también ha atendido las preocupaciones comerciales planteadas por Washington.

La jefa del Ejecutivo señaló que México ha resuelto más de 50 barreras arancelarias que Estados Unidos había identificado. Además, reiteró que su gobierno busca que Trump reduzca los gravámenes al acero, aluminio y sector automotriz, impuestos bajo el argumento de seguridad nacional y al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense.

“Por otro lado, está el tema de los aranceles de 232, en donde vamos muy avanzados, pero todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos, dado que seguimos platicando sobre ellos; pero sí que vamos muy avanzados, eso sí lo podemos decir”, afirmó.

La mandataria aclaró que negociar un acuerdo bilateral no significa que vaya a terminar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que continuará vigente durante 10 años más y podrá renovarse en ese periodo para extender su duración otros 16 años.

Explicó que Estados Unidos ha planteado acuerdos bilaterales por separado con sus socios de América del Norte debido a los aranceles que impuso bajo la Sección 232.

1 Foro económico en 2002 se organizó en México

Ante los reclamos de Trump por el déficit comercial de Estados Unidos frente a México, Sheinbaum destacó que nuestro país es el principal comprador de productos estadounidenses. Entre las adquisiciones mencionó el aumento de las exportaciones de electrónicos, impulsado por el crecimiento de la industria de inteligencia artificial y la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Por otra parte, descartó que su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, afecte la relación con Washington. Sostuvo que la integración económica entre México y Estados Unidos es amplia y se mantiene bajo el marco del tratado comercial.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un Tratado Comercial. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, declaró.

Sheinbaum precisó que en su conversación con Trump no abordaron asuntos de seguridad ni migración. Explicó que esos temas se atienden en mesas de trabajo encabezadas por el canciller Roberto Velasco y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Segob ve posibilidad de atraer inversión

| Por Yulia Bonilla |

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, comentó que la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) permitirá el fortalecimiento de la relación comercial con otros países y la llegada de nuevas inversiones a México.

“Sabemos que este encuentro permitirá fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones, intercambiar experiencias en materia de innovación y tecnología e impulsar una cooperación efectiva”, destacó.

Además, subrayó que esta cumbre también representa la oportunidad para fortalecer la presencia de México en la región de Asia-Pacífico, que reúne a 211 economías que en conjunto representan 60 por ciento del PIB mundial.

Confirmó que la mandataria llegará en los primeros minutos de este viernes a la Ciudad de México, para más tarde encabezar el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El Tip: EN MÉXICO se registró un alza de 2.1% en Inversión Extranjera Directa, que alcanzó 34,968 mdd en el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año pasado.

LA ARROPAN. En este contexto, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel, respaldó la participación de la Presidenta en el foro económico.

A través de un posicionamiento, destacó la presentación ante representantes de las principales economías de Asia-Pacífico y líderes empresariales el Proyecto de Prosperidad Compartida y los alcances del Plan México, con el fin de mostrar una estrategia de desarrollo que combina soberanía económica, justicia social y apertura a la inversión internacional.

Morena subrayó que la propuesta del Gobierno federal busca que el crecimiento económico no se limite a la atracción de capitales, sino que se traduzca en mejores condiciones de vida para la población y en oportunidades para las empresas y las comunidades.

En ese sentido, retomó el mensaje que Sheinbaum dirigió a los empresarios durante el encuentro: “No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida”.

El partido sostuvo que el Plan México representa una estrategia para fortalecer la capacidad productiva nacional, impulsar la infraestructura, promover la inversión pública, privada y mixta, así como consolidar la soberanía energética y alimentaria y el desarrollo de las vocaciones productivas regionales.

Asimismo, defendió que el modelo económico de la Cuarta Transformación, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ha colocado el bienestar social como eje de las políticas públicas, mediante la recuperación salarial, los Programas para el Bienestar y la inversión en infraestructura.

De acuerdo con el partido guinda, estas acciones han contribuido a reducir la pobreza y las desigualdades, además de fortalecer el consumo interno y generar condiciones para ampliar las oportunidades de desarrollo.

El CEN también destacó que la participación de Sheinbaum en el foro representa la proyección internacional de los principios del humanismo mexicano y reconoció que una mujer emanada de sus filas lleve esa visión a los espacios de cooperación económica global.

Finalmente, Morena refrendó su respaldo a la mandataria y a la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al sostener que la cooperación internacional y la inversión deben contribuir a construir un desarrollo económico que no deje a nadie atrás.