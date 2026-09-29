En la Segob refrendan protección a extranjeros

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Ahmed Salih, en las instalaciones de la dependencia, donde abordaron la protección de las personas extranjeras que han solicitado refugio en México.

A través de sus redes sociales, la funcionaria informó que en el encuentro participaron también integrantes de los equipos de trabajo de la dependencia y del organismo internacional.

“Nos reunimos en la @SEGOB_mx con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, @BarhamSalih, y su equipo de trabajo; intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país”, posteó Rodríguez Velázquez en su cuenta de X.

El encuentro se produjo en el marco de la agenda de cooperación entre México y el organismo internacional en materia de protección internacional. La reunión tuvo como eje el intercambio de puntos de vista sobre las condiciones de atención y protección para quienes llegan al país en busca de refugio.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dependiente de Gobernación, es la instancia encargada de atender las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México. El proceso contempla la recepción y análisis de las peticiones, así como la determinación correspondiente conforme al marco jurídico mexicano y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

La movilidad de personas que buscan protección internacional plantea además retos relacionados con la integración social y económica de quienes obtienen la condición de refugiados. En este ámbito, el ACNUR trabaja con autoridades y organizaciones para promover soluciones duraderas y condiciones que permitan a las personas refugiadas reconstruir sus vidas en los países de acogida.

La reunión entre Rodríguez y Salih forma parte de los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno de México y las agencias de Naciones Unidas, para abordar la situación de las personas que requieren protección internacional y fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento en territorio mexicano.

El alto comisionado de la ACNUR agradeció a la secretaria de Gobernación y destacó que durante la reunión hablaron de la protección, y de la política de Integración de Refugiados México Integra y aseguró que mantendrán su apoyo al país.