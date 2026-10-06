La Segob garantiza seguridad en comicios

Rosa Icela Rodríguez (c.), ayer, en reunión con legisladores, como parte de la glosa del 2.o Informe.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, garantizó que las elecciones de 2027 se realizarán de forma segura y con respeto absoluto a la voluntad ciudadana, al asegurar que el Gobierno federal busca un proceso “limpio”, “claro” y “transparente”.

En conferencia de prensa tras comparecencer tres horas ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de la glosa del Segundo Informe, los coordinadores parlamentarios la cuestionaron sobre la imparcialidad de la Federación y las autoridades electorales, la posible presencia de dinero ilícito y del crimen organizado en las campañas, así como una eventual intervención de Estados Unidos en los comicios de 2027 y 2030.

Rodríguez Velázquez aseguró que el Estado respetará las reglas electorales y la decisión del pueblo, y el objetivo es lograr un proceso con “mucha participación”.

También llamó a los partidos que definirán candidaturas a postular perfiles con trayectoria comprometida con la ciudadanía. “Les pedimos a todos los partidos políticos que (…) eligieran candidatos y candidatas que tuvieran un currículum limpio”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos de los senadores fue el riesgo de que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales y presione a candidatos o comunidades.

Ante la pregunta de si la elección estará blindada frente a grupos criminales, la funcionaria aseguró que el Gobierno garantizará las condiciones para que la gente acuda a las urnas con tranquilidad. “Será una elección en donde el Estado mexicano dará todas las condiciones en materia de seguridad”, afirmó.

Además, rechazó como válida la versión de que el crimen organizado tendría presencia en 30 por ciento del territorio nacional, al señalar que el Gobierno no conoce una investigación que sustente esa cifra. “Nosotros no damos como válida esa información”, sostuvo.

Otro tema fue el riesgo de una eventual intervención estadounidense en los procesos de 2027 y 2030.

La secretaria reconoció que México mantiene coordinación con Estados Unidos en seguridad, migración y comercio, pero subrayó que las decisiones electorales corresponden a los mexicanos.

“Tenemos la certeza de que la decisión de quién gobierna en México es de los mexicanos”, afirmó.

Sobre los próximos procesos, remarcó: “No tenemos ninguna duda de que así va a ser en la elección del 2027 y 2030. Es una elección de casa”.