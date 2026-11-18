El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó el encuentro de la Presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al considerar que representa una oportunidad para profundizar las relaciones internacionales y fortalecer los vínculos entre ambos países.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ricardo Monreal Ávila calificó como un “acierto republicano” que la mandataria mexicana profundice la relación con otros países y sostuvo que la reunión con el presidente estadounidense apunta hacia una relación bilateral con un enfoque más humanista y próspero para México.

“Su reunión con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump en la APEC advierte una relación más humanista y más próspera para México”, escribió.

El pronunciamiento de Ricardo Monreal Ávila se suma a las expresiones de respaldo desde Morena a la agenda internacional de Sheinbaum, particularmente en el contexto de la relación con Estados Unidos.

Es un acierto republicano que la Presidenta @Claudiashein profundice las relaciones internacionales. Su reunión con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump en la APEC advierte una relación más humanista y más próspera para México. #SheinbaumLíderMundial pic.twitter.com/o75zAT48pm — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 18, 2026

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FGR