El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) con 10 integrantes en su Consejo General, tras la renuncia de su anterior titular, Guadalupe Taddei, y aseguró que la actual integración no representa un motivo de preocupación.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que la presidencia provisional ha conducido adecuadamente los trabajos del organismo electoral y recordó que el INE ha operado anteriormente con consejerías vacantes, incluso con tres integrantes menos.

Sin embargo, aclaró que la capacidad del instituto para continuar sus actividades no significa que la Cámara de Diputados deba aplazar la búsqueda de acuerdos para designar a quien encabezará el Consejo General.

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“No quiere decir esto que dejemos de lado nuestra responsabilidad de buscar los acuerdos y los consensos por una presidencia sustituta que garantice imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad”, puntualizó.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Monreal adelantó que durante esta semana insistirá en reunirse con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas para avanzar en la construcción de un consenso sobre el perfil que deberá ocupar la presidencia del organismo electoral.

“Vamos a insistir esta semana en reunirnos con los dirigentes para buscar una persona idónea frente al Consejo General del INE”, afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha planteado la necesidad de construir un acuerdo entre las bancadas para emitir la convocatoria correspondiente y evitar que el procedimiento de relevo se convierta en un nuevo frente de confrontación política.

La designación de la nueva presidencia del INE corresponde a la Cámara de Diputados, por lo que la construcción de consensos entre los grupos parlamentarios será clave para definir los términos de la convocatoria y avanzar en la renovación de la titularidad del organismo.

Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, suman al menos 33 renuncias en el instituto, de las cuales 17 personas pertenecían a la oficina de Taddei, incluido su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

La transformación de México enfrenta nuevos desafíos rumbo a 2027. Seguiremos construyendo acuerdos para elegir una nueva presidencia del INE que garantice imparcialidad y certeza, y fortalezca una democracia en la que las diferencias se resuelvan en paz y la ciudadanía decida. pic.twitter.com/4dKAc0wDpG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 16, 2026

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LMCT