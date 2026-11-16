La despedida de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los personajes más conocidos de la historia del narcotráfico en México, se ha desarrollado en completo secretismo, luego de confirmarse su muerte en Guadalajara, Jalisco.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara falleció el domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, después de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud. Su muerte movilizó a las autoridades estatales y estuvo acompañada de un discreto operativo de seguridad.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: Especial

¿Dónde estan los restos de Félix Gallardo?

Después de su fallecimiento en el Hospital Country 2000, alrededor de las 14:00 horas del domingo, diversos medios de comunicación reportaron que el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado a una funeraria Gayosso ubicada sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara.

La presencia de algunos elementos de seguridad y el hermetismo del personal alimentaron las versiones sobre la preparación de una sala para su despedida. Sin embargo, no hubo confirmación pública de los familiares sobre los horarios o las condiciones de la ceremonia.

Sin embargo, de acuerdo con información difundida por Imagen Televisión, los restos habrían sido retirados de la funeraria aproximadamente a las 03:30 horas,

Posteriormente, medios locales reportaron que los restos habrían sido cremados y que las cenizas serían trasladadas a Culiacán, Sinaloa, lugar de origen del narcotraficante.

Félix Gallardo murió después de ser trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande al hospital privado, donde permaneció internado desde el 13 de noviembre.

El exlíder criminal fue trasladado luego de presentar complicaciones respiratorias y bajos niveles de oxigenación, además de diversos padecimientos que deterioraron progresivamente su condición física.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, construyó una organización que concentró buena parte del tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos y logró posicionarse como uno de los grandes capos de la droga mexicanos.

#Jalisco



¿Dónde fueron los servicios funerarios de #JefedeJefes?



Hay hermetismo y muchas versiones: que fue trasladado a #Sinaloa, que sigue aquí o que ya fue cremado. Pero nada oficial.



La única referencia a Gayosso es una carroza que ingresó al hospital para recoger el… pic.twitter.com/g4TVvBSHDy — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) November 16, 2026

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LMCT