DEA recuerda a ‘Kiki’ Camarena tras fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo: ‘Nunca será olvidado’

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, el director de la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), recordó el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

A través de la red social X, Terrance Cole se refirió al fallecimiento de “El Jefe de Jefes”, quien fue excarcelado el pasado 13 de noviembre y trasladado de urgencia al Hospital Country 2000, ubicado en la colonia Lomas del Country de Guadalajara, Jalisco, por complicaciones de salud.

Félix Gallardo, de 80 años, murió debido a una falla orgánica múltiple derivada de su deteriorada condición física por sus más de tres décadas en reclusión, pues compurgaba dos condenas: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y otra de 37 años por el homicidio de “Kiki” Camarena, quien investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara.

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

Camarena Salazar fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y asesinado el 9 de febrero, tras haber sido torturado “durante un día y medio”, de acuerdo con la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el director de la DEA acusó a “El Jefe de Jefes” de haber orquestado el asesinato, y sostuvo que la “búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”.

“El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte. Su valentía vive en cada agente que lleva a cabo nuestra misión, y nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nunca terminará”, escribió Cole.

The cartel kingpin who built an empire of violence and orchestrated the brutal murder of DEA Special Agent Enrique “Kiki” Camarena has died in custody after more than 37 years behind bars.



Kiki’s sacrifice will never be forgotten - nor will the criminals and corruption behind… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 16, 2026

“Kiki” Camarena fue asesinado por orden de Rafael Caro Quintero, uno de los principales líderes del Cártel de Guadalajara. El llamado “Narco de Narcos” fue detenido por primera vez en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Sin embargo, recuperó su libertad 28 años después, tras un amparo otorgado en 2013.

Caro Quintero fue recapturado el 15 de julio de 2022 en el municipio de Choix, Sinaloa, y extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con otros 28 presuntos líderes criminales.

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cehr